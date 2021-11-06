المهندسين بالوادي الجديد تشارك في دوري النقابات الفرعية لكرة القدم

شاركت النقابة العامة للمهندسين بالوادى الجديد في دوري كرة القدم للنقابات الفرعية تحت رعاية النقيب العام لمهندسي مصر، واللجنة العامة للشباب شاركت فيه نقابة الوادي الجديد لأول مرة ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم نقابتي اسيوط والمنيا.

تشكل فريق النقابة الفرعية للوادي الجديد تحت اشراف المهندس اسامة جمعة رئيس لجنة الشباب وتحت قيادة المهندس احمد عبد الرحيم المدير الفني للفريق والمهندس محمد حسن ابراهيم عضو مجلس النقابة ضمن الجهاز الفني وعدد من اللاعبون هم سمير ياسر سمير حسين , احمد صبحي عبد ربه مخلوف, محمد عاطف شوقي, فيصل ابراهيم بريك ادم, احمد سامي حسن سعيد ,ابراهيم عاطف عبد السلام ,احمد حمدي عبد القادر, احمد محمد حسنين احمد.

وفي لفته إنسانية ارتدي الفريق تيشرت يحمل صوره المهندس عادل ربوح رحمه الله كلفته جميلة تخليدا لذكري وفاة فقيد النقابة .

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وفي استقبال حار رحب المهندس عبد الحكيم عليان رئيس النقابة الفرعية بأسيوط ,المهندس حمادة تغيان امين عام النقابة, المهندس مصطفي تليتي رئيس لجنة الشباب وعضو مجلس النقابة بفريق الوادي الجديد .

بدأ اللقاء بقراه سوره الفاتحة علي روح المهندس عادل ربوح عبر عليان خلاله عن مدي حبه وارتباطه للفقيد واشاد بإنجازاته خلال فترة توليه رئاسة النقابة.

والتقي فريق نقابة الوادي الجديد بنظيره من نقابة اسيوط انتهي بفوز اسيوط بضربات الجزاء الترجيحية ,قابل الاخير فريق المنيا والذي انتهي بفوز فريق نقابة المنيا بضربات الجزاء الترجيحية والتي قابلت بدورها فريق الوادي الجديد لتتفوق علي خصمها لتكون بذلك قد صعدت للدور التالي للدوري.