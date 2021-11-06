البحرين.. وزير العدل يثمن الدور الرائد للمجلس الأعلى للمرأة في مسيرة التنمية

ثمن خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف البحرينية، الدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في مسيرة التنمية من خلال التعاون مع كافة الجهات لتعزيز التشريعات والإجراءات والممارسات اللازمة لحسن تطبيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

وأكد وزير العدل وفق الأيام، على أن مساندة المجلس الأعلى للمراة لتطوير البنية التحتية للمنظومة العدلية والتي امتدت لعقدين من الزمان أسفرت عن تطوير الإجراءات الشرعية وإنشاء مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل واستحداث خدمات الإرشاد الأسري في المحافظات وإصدار قانون الأسرة الموحد وتخصيص مبنى المحاكم الشرعية.

ونوه وزير العدل بالدور الأساسي الذي قام به المجلس الاعلى للمرأة في توفير الخبرات اللازمة والتي ساندت الوزارة في إصدار القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية.