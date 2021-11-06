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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:1.03 تريليون جنيه حجم الاحتياطي والأصول المقابلة أغسطس الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

تراجع حجم نقود الاحتياطي والأصول المقابلة للجهاز المصرفي بنهاية أغسطس الماضي إلي 1.03 تريليون جنيه مقابل 1.065 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 987.73 مليار جنيه في يونيو السابق.


كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي النقد المتداول خارج البنك نحو737.22 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 745.54 مليار جنيه في يوليو 2021،ومقارنة بـ 722.45 مليار جنيه في يونيو الماضي.

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وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي نحو 292.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 319.2 مليار جنيه في يوليو 2021 ومقارنة بـ 265.3 مليار جنيه في يونيو 2021.


وذكر التقرير ان صافي الأصول الأجنبية بلغت 228.422 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل  270.832 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 224.23 مليار جنيه في يونيو السابق.


ووصل صافي الأصول المحلية نحو 800.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 793.902 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 763.5 مليار جنيه في يونيو 2021.
 

البنك المركزي نقود الاحتياطي الأصول المقابلة اخبار مصر مال واعمال

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