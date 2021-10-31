المالية السعودية: إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري

أعلنت وزارة المالية السعودية، مساء اليوم الأحد، أن "المملكة قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري".

وأكدت المالية السعودية أن المملكة تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة "كوفيد-19" بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارة السعودية في بيان أن المملكة تعد من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، لافتة إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

وأعلنت تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وقالت المالية السعودية إن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليارات دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي.