عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"البنك المركزي": 2.86 تريليون جنيه حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

تراجعت أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء البنوك في يوليو الماضي إلي 2.86 تريليون جنيه مقابل 2.903 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ2.814 تريليون جنيه في مايو الماضي.


وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك من الحكومة إلي 1.054 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.105 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 1,052 تريليون جنيه في مايو السابق.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة بـ قرار من البنك المركزي .. تعرف عليها

البنك المركزي:8.54 تريليون جنيه حجم الودائع بالبنوك يوليو الماضي


وتمثلت التسهيلات المقدمة لعملاء الحكومة بالعملة المحلية حوالي 761.82 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 819.62 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 773.214 مليار جنيه في مايو 2021.


وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة بالعملة الأجنبية حوالي 292.7 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 285.01 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 278.543 مليار جنيه في مايو السابق.


ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة حوالي 1.801 تريليون جنيه في يوليو مقابل 1.8 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ1.762 تريليون جنيه في مايو 2021.

البنك المركزي التسهلات الائتمانية الجهاز المصرفي عملاء البنوك اخبار مصر مال واعمال

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: 4.1 تريليون ودائع البنوك بالعملة المحلية في يوليو الماضي

ترشيحاتنا

الصحة تعلن خطوات التعامل مع خدمة الرسائل النصية لمصابي كورونا.. فيديو

احتجاجات في روما خلال قمة مجموعة العشرين.. فيديو وصور

موعد لقاء الرئيس الأمريكي وأردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

فليتعفن في الجحيم.. عجوز تمزق جسد زوجها بسبب شاحن تليفون

جماهير الأهلي تهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده.. وهذه رسائل مشجعي الزمالك |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر صفحته الرسمية .. وزير التعليم ينشر QR Code لتصفح كتاب عربي 4 ابتدائي الجديد

ارتفعت 3 جنيهات.. آخر أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. فيديو

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

أمور عائلية.. أحمد أبو هشيمة ينفي إصدار بيانات عن والد ياسمين صبري

قانون العمل الجديد.. إجازة شهرا للعامل لأداء فريضة الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

"مصر-7"..تجربة إنقاذ لمركز البحث التابع للقوات المسلحة.. تفاصيل

فيديو

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ