"البنك المركزي": 2.86 تريليون جنيه حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك

تراجعت أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء البنوك في يوليو الماضي إلي 2.86 تريليون جنيه مقابل 2.903 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ2.814 تريليون جنيه في مايو الماضي.



وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك من الحكومة إلي 1.054 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.105 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 1,052 تريليون جنيه في مايو السابق.



وتمثلت التسهيلات المقدمة لعملاء الحكومة بالعملة المحلية حوالي 761.82 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 819.62 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 773.214 مليار جنيه في مايو 2021.



وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة بالعملة الأجنبية حوالي 292.7 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 285.01 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 278.543 مليار جنيه في مايو السابق.



ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة حوالي 1.801 تريليون جنيه في يوليو مقابل 1.8 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ1.762 تريليون جنيه في مايو 2021.