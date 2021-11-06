«مستقبل وطن» كفرالشيخ: نسعى لوضع حلول جذرية لمشاكل الفلاحين

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ استقبال المواطنين للقاء النواب يومي السبت والخميس من كل أسبوع انطلاقاً من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى النائب عبدالحميد دمرداش الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية، اليوم، السبت، عدداً من الطلبات والشكاوي المتنوعة بحضور الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

وقال النائب عبدالحميد دمرداش عضو مجلس النواب عن الحزب، إن الطلبات عبارة عن نقل وندب وشكاوى وطلبات خاصة بقطاعات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعى وشكاوى خاصة بالفلاحين وأهمها مشكلة نقص الاسمدة وارتفاع سعرها وشكاوى من عدم الحصول على الكارت الذكي للكثيرين وغيرها ونسعى لإيجاد حلول جذرية لتلك المشاكل بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظاً على استقرار الفلاح وزيادة الدخل القومى.

من ناحية أخرى، أشاد المهندس عبدالحميد دمرداش، الأمين العام المساعد للحزب بالأمانة المركزية بجهود المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة وسعيه الدؤوب لزيادة نشاط الحزب ودعم برامج تشغيل الشباب وفى نفس الوقت الاستفادة من أصحاب الخبرات فى الحزب مؤكداً أن مبادرة لقاء المواطنين والنواب التى يتبناها أمين التنظيم مبادرة رائدة تستحق الإشادة لما لها من آثار إيجابية فى نفوس المواطنين الذين تتاح لهم الفرصة للاقتراب أكثر من نوابهم تحت رعاية الحزب.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية و تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

IMG-20211106-WA0037

IMG-20211106-WA0038

IMG-20211106-WA0039

IMG-20211106-WA0040

IMG-20211106-WA0041

IMG-20211106-WA0034

IMG-20211106-WA0036

IMG-20211106-WA0032

IMG-20211106-WA0033

IMG-20211106-WA0035