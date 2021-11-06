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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة لـ نادين نسيب نجيم بالأبيض والأسود.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نادين، بتقنية الأبيض والأسود مرتدية فستان قصير عاري الصدر، ونسقت معه ستره بيضاء ورفعت شعرها الأسود  للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها،  وعلقت" الحرية لا تقدّر بثمن ... عش حياتك احترم غيرك و لا تؤذي أحدا"


يذكر أن اخر اعمال نادين نسيب نجيم مسلسل صالون زهرة وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي. 

 

وتلعب نادين نسيب نجيم دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها. 

 

وتتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها. 

 

ويلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيدا من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها. 

 

يشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

اطلاله جريئه بالابيض والاسود الفنانة اللبنانية نادين نجيم احدث جلسة تصوير مسلسل صالون زهرة

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