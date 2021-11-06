أفراد من جيش إستونيا يطلقون النيران على زملائهم البريطانيين

أفادت صحيفة Postimees الإستونية، اليوم السبت، أن عسكريين من إستونيا أطلقوا النار بالخطأ على جنود بريطانيين في مالي.

وأوضحت الصحيفة أن الجنود الإستونيين الذين يخدمون في قاعدة "غاو" العسكرية في مالي، أطلقوا النار على العسكريين البريطانيين الذين أهملوا تحديد هويتهم لدى اقترابهم من القاعدة.

وتابعت أن الحادث وقع عندما اقتربت حافلة صغيرة تقل جنودا بريطانيين من القاعدة العسكرية وأطلق الجنود الإستونيون من حراس القاعدة النار على الحافلة لأن البريطانيين لم يبلغوا مسؤولي القاعدة باقترابهم منها وفقا للقواعد المرعية.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس المكتب الإعلامي لقوات الدفاع الإستونية تافي كاروتام إن الجنود الإستونيين تصرفوا وفقا للقواعد، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتشارك قوات من إستونيا منذ عام 2018 في عملية عسكرية تقودها فرنسا في الساحل الافريقي والصحراء تشمل مالي ضد الجماعات الإرهابية.