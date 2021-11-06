إليسا تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها | صورة

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إليسا مرتدية فستانا باللون الابيض، ونسقت معه ببنطال أسود مما أبرز جمالها ورشاقتها، وتركت شعرها البني منسدلاً على أكتافها بطريقة ناعمة ومن الناحية الجمالية وضعت مكياج يتناسب مع لون بشرتها وعلقت"ها انا ذا للمرة الثالثة".



تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس اليوم 6 نوفمبر، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.