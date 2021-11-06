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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد مرتجي: قائمة الخطيب لديها برنامج اقتصادي غير مسبوق

خالد مرتجي
خالد مرتجي

قال المهندس خالد مرتجي المرشح على منصب أمين صندوق النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة إن خدمة النادي وأعضاءه شرف عظيم ، وهو الدافع الأساسي وراء سعيه للتواجد في المجلس القادم للنادي مؤكدا إنه مدين للأهلي بالكثير ويسعى الى وضع كل خبراته وجهده لخدمة ناديه.


وأوضح مرتجي إنه تربى في مدرسة النادي الأهلي وتشبع بقيمها منذ صغره ، خاصة أن والده الراحل الفريق عبدالمحسن مرتجي كان حريصًا على أن يكون له دور في خدمة النادي من خلال أي منصب او مهمة تسند له، وهو ما قام به بالفعل في انتخابات عام 2004 ضمن قائمة الكابتن حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي.


وأشار  مرتجي الى ان وجوده في أي منصب بالنادي يحمله مسئولية كبيرة تجاه الجمعية العمومية العريقة لنادي القرن ، الى جانب جماهير الأهلي بشكل عام ، لافتًا الى إن التجارب السابقة له داخل مجلس الإدارة تجعله قادرا على تقديم كل ما لديه من خبرات وعلاقات لخدمة النادي.


وأضاف مرتجي إن اختيار محمود الخطيب له للانضمام الى قائمته في الانتخابات المقبلة ورغبة لجنة حكماء ورموز النادي بان يترشح على منصب أمانة الصندوق؛ هو تشريف وتكليف كبير في مرحلة مهمة للغاية ، وإنه اعتاد دائمًا على أن يكون تحت امر النادي في أي منصب.


وأوضح :" تعودنا دائما في النادي الأهلي على تغليب المصلحة العليا على أي رغبات شخصية ، ونسعى للحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية ، ولدينا برنامج متكامل يليق بالنادي وأعضائه وجماهيره ، وقادرون على تنفيذه فور الحصول على ثقة الأعضاء في الانتخابات ".


وألمح الى إنه يملك خبرات كبيرة تتعلق بالجوانب المالية والإدارية للنادي في ظل عمله بالعديد من المؤسسات الدولية والشركات الكبرى فضلًا عن وجوده السابق في لجنة الأندية بالفيفا.


وأكد مرتجي  إنه يسعي لتعظيم موارد النادي وميزانيته بأفكار غير تقليدية لتحقق أرقام غير مسبوقة ،ولديه خطط كثيرة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلي ان وجود أسماء كبيرة من أصحاب الخبرات في القائمة يعزز نجاحها في هذه المهمة من أجل خدمة الأهلي.


وأوضح أن قائمة الخطيب  تخوض الانتخابات ببرنامج انتخابي شامل على غرار ما حققه برنامج عائلة الأهلي ولكنه سيتضمن أفكارا وأهدافا و رؤى طموحة منها.


وقال مرتجي :" قائمة الخطيب لديها رؤية مالية شاملة وخطة اقتصادية للنادي يتم هيكلتها بشكل كامل في الوقت الحالي بهدف طرحها على الجمعية العمومية من أجل اعتمادها ليتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ".


واضاف :"البرنامج المالي لقائمة الخطيب يتضمن عدة مراحل في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والاستثمارية التي يعمل النادي على تعظيمها وتطويرها على مدار الأربع سنوات القادمة بهدف استكمال انتقال الأهلي الي العالمية".


واختتم مرتجي تصريحاته بالتأكيد علي أهمية وحدة القائمة وأهدافها من أجل  التجانس والتناغم والعمل بروح واحدة بما يخدم  وحدة النادي الأهلي ومبادئه ورؤيته  المستقبلية وتحقيق شعار : " فريقنا واحد.. هدفنا واحد"

الخطيب الأهلى الانتخابات الجمعيه العموميه محمود الخطيب

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