طارق فهمي: مصر لديها رؤية شاملة للتعامل في ظل صراع القوى الكبرى | فيديو

قال طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية ، إن هناك ضغوطا على الرئيس الأمريكي لعقد صلح تجاري قريبا مع الصين؛ لإنقاذ البشرية، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي هو الذكاء النوعي لقيادة بعض المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.

وأضاف طارق فهمي خلال لقائه في برنامج " المصري افندي " المذاع على قناة " المحور " ، أن الولايات المتحدة على رأس القوي العالمية ، مؤكدا أن ما يدير القوى العالمية الآن هي الجيوش وأجهزة المعلومات؛ لانهم هم المؤهلين لقيادة الدول، حيث أن صراع الدول الآن على المعلومات .

وأوضح طارق فهمي ، أن مصر لديها رؤية شاملة للتعامل في ظل صراع القوى الكبرى ، وتعاملت مع كل القضايا منذ 5 سنوات ومنها الأمن السيبراني وموضوعات البيئة والمناخ، كما أن لديها رؤية كبيرة في هذه القضايا .