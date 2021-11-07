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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الجنيه الاسترليني السبت 6 نوفمبر

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الجنيه الاسترليني في ختام التعاملات السبت الموافق 6 نوفمبر 2021 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

 

وسجل أعلى سعر للشراء 21.55 جنيه في بنك الاستثمار العربي.

 

البنك المركزي المصري

21.52 جنيه للشراء، مقابل 21.43جنيه للبيع.
 

أسعار صرف اليورو اليوم السبت 6 نوفمبر

أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 6 نوفمبر

البنك الأهلي الكويتي

21.35 جنيه للشراء، مقابل 21.59 جنيه للبيع. 

مصرف أبو ظبي الإسلامي

21.39 جنيه للشراء، مقابل 21.56جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات


21.21 جنيه للشراء، مقابل 21.59جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني

21.21 جنيه للشراء، مقابل 21.59جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول

21.38 جنيه للشراء، مقابل 21.38جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي

21.19 جنيه للشراء، مقابل 21.59 جنيه للبيع.

البنك المركزي الجنيه الاسترليني السوق المصري البنوك ختام التعاملات

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