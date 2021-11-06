الحوار الاستراتيجي المصري _ الأمريكي |رسالة مهمة لتقارب العلاقات بين القاهرة وواشنطن

توجه وزير الخارجية السفير سامح شكري، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، المقرر له يومي 8 و9 نوفمبر الجاري.

وسيتضمن الحوار الاستراتيجي كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين.

ويتناول الحوار أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأميركي بشأن أبرز ملفات التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال وجوده في واشنطن، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن وعددا من مسئولي الإدارة الأميركية.

كما سيلتقي الوزير شكري مع مجموعة من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر الأميركية

الحوار الاستراتيجي رسالة مهمة

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعد رسالة مهمة لتقارب العلاقات المصرية الأمريكية خلال هذه المرحلة.

وأضاف سعيد، أن لا أحد يغفل بأن هناك مرحلة كان فيها تباعد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعدة أسباب.

وتابع: «بعد تولى جو بايدن للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت العلاقات بين القاهرة وواشنطن تتحسن تدريجيا نتيجة التواصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي، وهو ما نتج عنه المسار الطبيعي للمعونات الأمريكية ما عدا 130 مليون دولار احتفظت بها الولايات المتحدة للنقاش حول بعض الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان».

وأكد أن هناك عوامل أخرى أظهرت مدى تحسن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تجسدت في مناورة النجم الساطع وهي واحدة من أكبر المناورات العسكرية، مشيرا إلى أن هناك أمور مستقرة بين البلدين لها علاقة بالإرهاب وأيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية _ الإسرائيلية.

القاهرة شريكا حيويا لـ واشنطن

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيستضيف وزير الخارجية، سامح شكري والوفد المرافق له في واشنطن يومي 8 و9 نوفمبر الجاري من أجل عقد الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيشاركون في اللقاء، وسيتبع اللقاء تصريحات من الوزيرين.

وبحسب الخارجية الأمريكية، فمن المقرر أن يناقش الوفدان الأمريكي والمصري القضايا العالمية والإقليمية، وحقوق الإنسان، والتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والقضاء والأمن والتعليم والثقافة.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها، أن مصر تعد شريكا حيويا للولايات المتحدة، مؤكدة التزام واشنطن بتعزيز الشراكة الأمريكية المصرية المستمرة منذ 40 عاما، عبر دفع التعاون الأمني والنهوض بحقوق الإنسان، ونمو العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة يعد فرصة للنهوض بمجالات التعاون بين البلدين لتحسين حياة الشعبين الأمريكي والمصري.

آخر لقاءات شكري وبلينكن

يذكر أن وزير الخارجية السفير سامح شكري، التقى في 22 سبتمبر الماضي، في نيويورك نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة.

وتباحث الوزيران حول العلاقات الثنائية، وكذا القضايا الإقليمية والدولية التي تمثل أولوية للبلدين.

وكان اللقاء في إطار النشاط الدبلوماسي المكثف لوزير الخارجية على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير شكري تضمنت المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

والتقى وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كـ منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.