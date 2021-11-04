بلينكن يستضيف شكري في واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيستضيف وزير الخارجية، سامح شكري والوفد المرافق له في واشنطن في 8 و9 نوفمبر الجاري من أجل عقد الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيشاركون في اللقاء، وسيتبع اللقاء تصريحات من الوزيرين.

وبحسب الخارجية الأمريكية، فمن المقرر أن يناقش الوفدان الأمريكي والمصري القضايا العالمية والإقليمية، وحقوق الإنسان، والتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والقضاء والأمن والتعليم والثقافة.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها، أن مصر تعد شريكا حيويا للولايات المتحدة، مؤكدة التزام واشنطن بتعزيز الشراكة الأمريكية المصرية المستمرة منذ 40 عاما، عبر دفع التعاون الأمني والنهوض بحقوق الإنسان، ونمو العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة يعد فرصة للنهوض بمجالات التعاون بين البلدين لتحسين حياة الشعبين الأمريكي والمصري.