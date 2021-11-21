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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير البابلي.. مشوار حافل بالأدوار الخالدة ومسيرة فنية راقية

سهير البابلي
سهير البابلي

رحلت عن عالمنا الفنانة سهير البابلي بعد معاناة مع المرض، فقد دخلت المستشفى منذ فترة اثر تعرضها لوعكة صحية شديدة استدعت دخولها العناية المركزة. 

سهير البابلي تربعت على عرش النجومية خاصة في المسرح المصري ، فقد كانت سهير البابلي لسنوات طويلة  هي الأهم وسط الفنانات على خشبة المسرح ، إذ كانت تحقق مسرحياتها إيرادات مرتفعة ، ويوضع على شباك التذاكر لافتة “ كاملة العدد ” . 

قدمت سهير البابلي  في المسرح مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، ولمعت في مسرحيات (مدرسة المشاغبين)،)، و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية).

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وفي التليفزيون لمعت سهير البابلي في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، قدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية أمثال ليلة عسل. 

وفي التليفزيون لمعت سهير البابلي في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، قدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية أمثال ليلة عسل. 

الفنانة سهير البابلي تزوجت 5مرات الأولى كانت من محمود الناقوري والد ابنتها نيفين وهو من أصل تركى. 

أما الزوج الثاني فى حياة الفنانة سهير البابلي ،فهو الملحن منير مراد منير شقيق الفنانة ليلى مراد ، وقد كشفت “ البابلي انها أحبت ” منير " بسبب شقيقته ، وقد أعتنق الإسلام من أجل الزواج منها ، حيث أنه كان يعتنق الديانة اليهودية

إما الزوج الثالث فقد كان  رجل الأعمال أشرف السرجاني ، والرابع رجل الأعمال محمود غنيم ، ثم تزوجت الفنانة سهير البابلي من الفنان أحمد خليل ، وقد بدأت قصة الحب بينهم خلال تعاونهما فى عمل فنى .

زواج الفنان أحمد خليل من الفنانة سهير البابلي لم يستمر طويلاً  حيث أستمر لعامين فقط ، وقد كشف أحمد خليل ان سبب الانفصال يعود الى عدم قدرته على تحمل ان نجومية زوجته تكون أكبر منه

سهير البابلى العناية المركزة مدرسة المشاغبين منير مراد ليلى مراد الفنانة ليلى مراد

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