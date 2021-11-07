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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاتن موسى تنشر صورا وفيديوهات من توثيق زواجها بمصطفى فهمي.. شاهد

صدى البلد

نشر الإعلامية فاتن موسى  صور وفيديوهات من توثيق زواجها بمصطفى فهمي ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

بصراحة صدمة كبيرة   - الله يكون معك  - انا مصدومه والله

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هل يرضاها لابنته؟ رسالة جديدة من فاتن موسى لـ مصطفى فهمي.. شاهد

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طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

ويذكر ان ردت الإعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي ؛ بطريقة غير مباشرة على البيان التي أصدره مكتب محاميته .

 

وسخرت فاتن موسي من البيان حيث كتبت  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام": «ذهب إلى المسجد ليشتكي ربه من الذين ظلموا، فوجدهم يصلون في الصف الأول».

 

وأضافت: «فقرة اليوم، ممثل يلعب دور الضحية بامتياز ومن أجدر منه في إتقانه، إلا إذا إضطر إلى ذلك».

مصطفى فهمي فاتن موسى

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