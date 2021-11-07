فاتن موسى تنشر صورا وفيديوهات من توثيق زواجها بمصطفى فهمي.. شاهد

نشر الإعلامية فاتن موسى صور وفيديوهات من توثيق زواجها بمصطفى فهمي ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

بصراحة صدمة كبيرة - الله يكون معك - انا مصدومه والله

ويذكر ان ردت الإعلامية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي ؛ بطريقة غير مباشرة على البيان التي أصدره مكتب محاميته .

وسخرت فاتن موسي من البيان حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام": «ذهب إلى المسجد ليشتكي ربه من الذين ظلموا، فوجدهم يصلون في الصف الأول».

وأضافت: «فقرة اليوم، ممثل يلعب دور الضحية بامتياز ومن أجدر منه في إتقانه، إلا إذا إضطر إلى ذلك».