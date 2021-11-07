عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على معجبة عمرو دياب الغامضة بطلة حفل دبي.. شاهد

معجبة عمرو دياب
معجبة عمرو دياب

كشفت التونسية أميرة بو ربيع  ، الفتاة التى تصدرت صورتها مع الفنان عمرو دياب من كواليس حفله الغنائي في " إكسبو دبي "  تريند مواقع التواصل الاجتماعى ، أنها من أشد معجبيه ، ولم يخطر ببالها حدوث ذلك الموقف.

وقالت  أميرة بو ربيع في مقابلة مع برنامج ET بالعربي من داخل منزلها في دبي “  أنا الفتاة الخفية من Expo دبي 2020 ، أنا تونسية الجنسية كما هو واضح من اللهجة، واسمي أميرة ، أنا سوبر فان لعمرو دياب، ومقيمة في دبي بشتغل ،  كنت مع محبي عمرو دياب ومتوقعتش التريند، وبعدين صار و كان كتير حلو ”.

وأضافت أميرة “ -كنت داخلة مع صحابي حتى يصوروا، وبعدين دخلت إنت تعمل معاه لقاء، فما لحقت آخد معاه سيلفي ،  كان كل همي آخد سيلفي مع عمرو دياب، وما كنت عارفة إني في الكاميرا معاك ”. 

وأكدت «نظرتي كانت صادقة تعكس إنسان شاف حلمه وجها لوجه، هو فناني المفضل وكنت سرحانة كيف هو قدامي وكيف يحكي ».

وتابعت “  كنت ملكة جمال جامعات تونس من 10 سنوات، وعملت بعض الإعلانات، وحبوا يدخلوني مجال التمثيل لكن كنت مركزة على تعليمي، مكنتش مركزة فى هذا المجال  لو الآن جاتلي الفرصة منرفضهاش ”. 

واختتمت اميرة " عمرو دياب الفنان رقم واحد فى حياتى  كل مراحلنا العمرية فيها عمرو دياب، ومع احترامي لكل الأسامي أنا ما أسمع غيره في السيارة والبيت وكل مكان، اللي تفسده الحياة يصلحه عمرو دياب و  أغنية "إنت الحظ" كلمة قوية وجميلة قالها بس عمرو دياب في أغنية، وأحسها تعبر عن المشهد اللي صار تريند ".

 

عمرو دياب الفنان عمرو دياب

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف كواليس تراجع لاعبي الزمالك عن الانسحاب من مباراة القمة

أفشة: أتمني انتقال زيزو للأهلي

قفشة: كلامي عن صلاح تم تفسيره غلط ووصل لمكانة كبيرة وهو أفضل لاعب فى العالم

مقطع حقق ملايين المشاهدات.. شاهد فأر مخيف يتربص بامرأة داخل المرحاض

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بعد محاولة اغتيال الكاظمي

أول صور من داخل منزل الكاظمي بعد تعرضه لقصف خلال محاولة اغتياله..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

البنك المركزي يحسم الجدل حول رسوم السحب والإيداع من الـ ATM في هذا الموعد

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعويض 275 مليون جنيه لـ متحرش جنسي بسبب جريمة تعذيب

فوائد السمان للحامل وللرجال وللعقم وتعزيز القدرة الذكورية

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة قفز طالبتين من نافذة المدرسة هربا من حريق

صالحة لدخول 197 دولة.. تحويل البطاقة الشخصية إلى جواز سفر إلكتروني في غانا

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ