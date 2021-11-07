تعرف على معجبة عمرو دياب الغامضة بطلة حفل دبي.. شاهد

كشفت التونسية أميرة بو ربيع ، الفتاة التى تصدرت صورتها مع الفنان عمرو دياب من كواليس حفله الغنائي في " إكسبو دبي " تريند مواقع التواصل الاجتماعى ، أنها من أشد معجبيه ، ولم يخطر ببالها حدوث ذلك الموقف.

وقالت أميرة بو ربيع في مقابلة مع برنامج ET بالعربي من داخل منزلها في دبي “ أنا الفتاة الخفية من Expo دبي 2020 ، أنا تونسية الجنسية كما هو واضح من اللهجة، واسمي أميرة ، أنا سوبر فان لعمرو دياب، ومقيمة في دبي بشتغل ، كنت مع محبي عمرو دياب ومتوقعتش التريند، وبعدين صار و كان كتير حلو ”.

وأضافت أميرة “ -كنت داخلة مع صحابي حتى يصوروا، وبعدين دخلت إنت تعمل معاه لقاء، فما لحقت آخد معاه سيلفي ، كان كل همي آخد سيلفي مع عمرو دياب، وما كنت عارفة إني في الكاميرا معاك ”.

وأكدت «نظرتي كانت صادقة تعكس إنسان شاف حلمه وجها لوجه، هو فناني المفضل وكنت سرحانة كيف هو قدامي وكيف يحكي ».

وتابعت “ كنت ملكة جمال جامعات تونس من 10 سنوات، وعملت بعض الإعلانات، وحبوا يدخلوني مجال التمثيل لكن كنت مركزة على تعليمي، مكنتش مركزة فى هذا المجال لو الآن جاتلي الفرصة منرفضهاش ”.

واختتمت اميرة " عمرو دياب الفنان رقم واحد فى حياتى كل مراحلنا العمرية فيها عمرو دياب، ومع احترامي لكل الأسامي أنا ما أسمع غيره في السيارة والبيت وكل مكان، اللي تفسده الحياة يصلحه عمرو دياب و أغنية "إنت الحظ" كلمة قوية وجميلة قالها بس عمرو دياب في أغنية، وأحسها تعبر عن المشهد اللي صار تريند ".