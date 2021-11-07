أول صور من داخل منزل الكاظمي بعد تعرضه لقصف خلال محاولة اغتياله..فيديو

تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت منزله.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" تعرض منزل الكاظمي لأضرار، وهو ما أكد الكاظمي نفسه.

ويظهر في الفيديو آثار تهدم في منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إثر إطلاق صاروخ من طائرة مسيرة على المنزل، ما أحدث أضراراً بالغة به.

وقال الكاظمي:"نجوت من محاولة اغتيال عبر صواريخ جبانة استهدفت منزلي، وتعرض منزلي إلى عدوان جبان وأنا بخير، والقوات الأمنية تقوم بدورها في تعقب منفذي الهجوم..القوات الأمنية تعمل على حماية العراق وشعبه، والصواريخ الجبانة والمسيرات لا تبني أوطانا".

وكان الكاظمي قال قبل قليل عبر حسابه على تويتر في أعقاب الهجوم الصاروخي بالمسيرات الذي استهدف منزله:"كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف:"أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

وقالت قناة "سكاي نيوز" إن الكاظمي لم يكن في منزله أثناء محاولة الاغتيال، التي لم تسفر سوى عن أضرار مادية.

بينما وردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف أفراد حماية منزل الكاظمي في العاصمة بغداد، وسط انتشار مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء في بغداد.