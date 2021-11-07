الفنانة شمس تكشف حقيقة عرضها الزواج من بيل جيتس .. شاهد

كشفت الفنانة الكويتية شمس حقيقة طلبها الزواج من الملياردير الأمريكي بيل جيتس ، مؤسس شركة "مايكروسوفت" .

وغردت شمس عبر حسابها الشخصى بموقع “ تويتر ” افهم يكون ناس عادية ماتحمل وعي كافي تفهم تغريدتي انها طلب زواج من هذا ال…. ماني بقايلة بس صحافة واعلام تفهمها كذا هنا حن لازم نترحم على اخر مسمار في نعش الاعلام شلون فهمتوها كذا وهي العكس تماماً ".

ويذكر ان صرحت الفنانة الكويتية «شمس» عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات تويتر عن رغبتها في الزواج من الملياردير الأمريكي الشهير «بيل جيتس» مؤسس عملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت".

ففي تغريدة أعادت الفنانة الكويتية نشر تدوينة تنبأ فيها جيتس بوقوع هجمات إرهابية محتملة تعتمد على استخدام فيروس الجدري كسلاح لتحقيق أضرار واسعة.

وكتبت شمس معلقة على التدوينة تقول: "جميل هذا الانسان نبي العصر الإلكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟".

وردًا على تغريداتها الغريبة، واجهت شمس هجومًا حادًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد وصفها لـ بيل جيتس بكلمة "نبي" والتي لا يصح أن تطلق على أي مخلوق غير الذين اصطفاهم الله.

