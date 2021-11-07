الكويت.. طقس مائل للحرارة مع فرصة لأمطار متفرقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة وتتكاثر السحب تدريجياً والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لاحقاً 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق، خلال ساعات النهار.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة و غائم جزئياً والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً، خلال ساعات الليل.

وكان قد ألقى جهاز أمن الدولة الكويتي، القبض على مجموعة متعاونة مع “حزب الله” اللبناني؛ بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في الكويت.

وقالت مصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية إن وزارة الداخلية في الكويت تلقت تقريراً أمنياً أفاد بأن المجموعة مكونة من 4 أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري.