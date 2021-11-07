عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

%100.. أرقام أيمن أشرف في قمة الأهلي والزمالك رقم 123

أيمن أشرف مدافع فريق
أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على غريمه التقليدي نادى الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التى جمعت بينهما الجمعة الماضي فى إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

 

وساهم أيمن أشرف نجم القلعة الحمراء فى فوز المارد الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف فى المسابقة المحلية.

 

صدى البلد يرصد بالأرقام دقة التمريرات التى أرسلها أيمن أشرف فى مباراة القمة رقم ١٢٣ بالدورى الممتاز:

 

تفوق أيمن أشرف نجم النادى الأهلي وبات الأكثر دقة في التمرير 100% 27 تمريرة بشكل صحيح من 27.

 

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

 

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

 

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

 

بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي.‏

وأضاف المدير الفني: واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء

أيمن أشرف النادي الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك أرقام أقيمن أشرف القمة 123

ترشيحاتنا

3 أرقام قياسية جديدة.. التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام وست هام

هالة السعيد: قانون التخطيط يشجع جهود الابتكار ويعزز من مستهدفات التنمية المستدامة

قصة استشهاد عمر بن الخطاب وتاريخ مولده

حكم قراءة الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم

الأزهر الشريف يدين محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي

مركز الأزهر: طلب الراحة في الانتحار وهم وكبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز بالطالبية لـ 4 حالات وفاة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

سحلوه في الشارع.. شاهد اعتداء فتاتين على والدهما وزوجته الثانية بالضرب المبرح|فيديو

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلوه في الشارع.. شاهد اعتداء فتاتين على والدهما وزوجته الثانية بالضرب المبرح|فيديو

بحضور تامر حسين وأحمد إبراهيم .. محمد حماقي يشعل استاد القاهرة

شائعة تحويل سيارته إلى تاكسي.. توفيق عبدالحميد يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 عاماً

نشرة المنوعات.. لحظة قفز طالبتين من نافذة مدرسة.. ومدير يهدد بإلقاء طالب من أعلى المبنى.. ومتحرش يتحول إلى مليونير بتعويض 275 مليون جنيه

فيديو

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ