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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل لفريقي الدراسات العليا والقيادة والحوكمة بكليتي الزراعة والطب البيطري الوادي الجديد

جانب من الورشة
جانب من الورشة

 عقد مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة الوادي الجديد اليوم ورشة عمل لفريقى معيارى الدراسات العليا والقيادة والحوكمة بكليتى الزراعة والطب البيطري وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والأستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

حضر الندوة  الأستاذ الدكتور ماهر زنقور / مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة  ووكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب و الدكتورة / منار علي سعيد عضو المكتب التنفيذي للجودة ووكلاء كليتى الزراعة والطب البيطري  أ. د حاتم حمدون وأ. د ياسر الناقر .

 

وقال الدكتور  ماهر زنقور مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة إن  الورشة ادارتها  الدكتورة. ابتسام علي تمساح نائب مدير المركز لمناقشة تطورات أداء الكليتين  في مسار الجودة والاعتماد واستعراض ما تم إنجازه من معايير الاعتماد.

 

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وفى كلمة الأستاذ  الدكتور ماهر زنقور مدير  مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة  قدم الشكر  للدكتور جمال حسن ود مروه الزفتاوي ود. ناني نصر الدين ود رباب الزغبي ولجميع السادة الحضور من الكليتين، مؤكدا أن المركز يتعهد بتقديم الدعم   الكامل للكليتين  سعيا وراء التقدم للاعتماد.

 

 مشددا  على أهمية الالتزام بقواعد  مسار الجودة فى الارتقاء  بالمنظومة التعليمية مقدما الشكر  والتقدير للأستاذ الدكتور  عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور  احمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب  الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لدعمهم لجودة العملية التعليمية بالجامعة.

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الوادى الجديد الدراسات العليا الطب البيطري ورشة عمل المستثمرين الحوكمة فريق جامعه الزراعة منظومة التعليم الدراسات الدعم التعليم الطب الطلاب شئون التعليم

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