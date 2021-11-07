لمخالفة الاشتراطات البيئية.. إزالة ٥٦ من مكامير الفحم بمركز بدر

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على سرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة على مستوى المحافظة ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي السياق نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بدر بالتنسيق مع إدارة البيئة حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة ٥٦ مكمورة فحم مضرة للبيئة ومخالفة للاشتراطات البيئية بنطاق وحدة أحمد عرابي.

إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى البحيرة

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أكد على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

وفي السياق شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدى بنطاق 6 مراكز على مساحة بلغت 2550 م٢ عبارة عن:-

- إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة 960 م٢ عبارة عن مزرعة دواجن خارج الزمام بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر

- إزالة 6 حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة 690 م٢ بأبو المطامير ما بين شدة خشبية و مبني بالطوب الأبيض وردم لبشة خرسانية.

- إزالة حالتي تعدى بمساحة 400 م٢ بالدلنجات عبارة عن شدة خشبية ووقف أعمال حفر لإنشاء قواعد خرسانية وتم التحفظ على معدات البناء

- تنفيذ قرار إزالة داخل الحيز العمرانى بمساحة 200 م٢ بقرية كفر مجاهد بكوم حمادة عبارة عن أسوار طولية وعرضية مقسمة بالطوب الأحمر والأسمنت.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 150 م٢ متر بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

- إيقاف أعمال مخالفة بمساحة 150 م٢ بقرية دسونس ام دينار بدمنهور.