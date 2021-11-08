15 علامة تدل على الحسد بين الزوجين .. تعرف عليها وكيفية الوقاية منها

15 علامة تدل على الحسد بين الزوجين .. يعاني الكثير من الازواج في وقتنا الحالى من المشاكل والضغوطات التى قد تؤدي بهم الى الانفصال ، وبالنظر الى كثير من تلك المشكلات تجد أنه لا يوجد سبب محدد وراء المشكلة وكثير ما يعتد الأفراد أن سبب المشاكل هي الحسد ومن ثم نستعرض أهم 15 علامة تدل على الحسد بين الزوجين , وذلك حتى إذا وجد الأزواج هذه العلامات يلجؤن الى علاج الحسد بالقرآن والرقية الشرعية حتى يعود البيت كما كان ومن ثم نستعرض لكم 15 علامة تدل على الحسد بين الزوجين وكيفية علاجه بالقرآن .

15 علامة تدل على الحسد بين الزوجين

1- ظهور المشكلات العائلية وتكرارها يوميًا، إلى جانب ظهور المشكلات المالية أيضًا

على الرغم من توافر الظروف المادية الجيدة.

2-عدم التماس الأعذار من كل طرفٍ من الزوجين للطرف الآخر، وتفاقم المشكلات بينهما لأقصى الحدود.

3- رؤية كل طرف من الزّوجين من قبل الطّرف الآخر بمظهر قبيح.

4- يكره الزوجين الجلوس في المنزل دون سبب.

5-ظهور علامات المرض أو أعراض جسديّة أو نفسية على كلا الزّوجين أو على أحدهما دون وجود تفسيرٍ محدّد لها، بالإضافة لصعوبة تشخيصها.

6- ظهور أعراض عضوية أو نفسية على أحد الزوجين أو كلاهما مع صعوبة تفسير هذه الأمراض فقد يصل الأمر لصعوبة تشخيص الأمراض التي تكون بسبب الحسد.



7- ظهور حالة من الكره المتبادل بين الزّوجين ودون أسباب ظاهرةٍ أو واضحة.



8- إلقاء الكثير من الاتهامات من كلِّ طرف على الطّرف الآخر.

9- كثرة التفكير في الطلاق والتركيز عليه، وعلى أنه الحل الوحيد لإنهاء كافة المشكلات القائمة بين الزوجين.

10- تصيّد الأخطاء من كل طرف للآخر وعدم التعامل معه بالتّسامح، وعدم التجاوز عن الهفوات الصغيرة.

11- الشك الدائم من قبل كل طرف من الزوجين ودون مبررات حقيقية.

12- عدم قدرة كل من الطّرفين من الأزواج من التّدقيق والنّظر في وجه الآخر.

13- وجود الخلافات المستمرة أثناء التّواجد في المنزل معًا.

14- الامتناع عن إقامة العلاقة الحميمية .

15- التفكير في الطلاق على أنه الحل الأمثل .

كيفية الوقاية من الحسد



قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوقاية من الحسد تكون باللجوء إلى الله – سبحانه وتعالى- وهذا أول ما ينبغي للمسلم الحرص عليه.

وأضاف « ممدوح » في إجابته عن سؤال: «ما كيفية الوقاية من الحسد؟» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» أن المحافظة على قراءة المعوذتين - سورتي الفلق والناس- يقينا من كل مكروه وسوء.

واختتم بأن الحرص والمداومة على قراءة الأذكار الواردة في الشريعة الإسلامية وأبرزها المعوذتين يساعدان المسلم على وقاية نفسه من الحسد والعين.

وأضاف أن المسلم عليه أن يحصن نفسه فى الصباح والمساء بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها يقرأ المعوذتين ويقرأ بعض الأدعية المحصنة مثل "بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئً فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم" ثلاث، و"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" سبعًا و"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" ثلاثا، فإذا فعل ذلك فأدخل نفسه فى حصن حصين يقيه من شر حسد كل حاسد ومن شر كل ذى شر.

وأكد أن المسلم عليه ألا يبني حياته على قضية الحسد والأسحار فهذه الأشياء حتى ولو كانت موجودة إلا أن دفعها أمر سهل وميسور بما ييسره الله عليه بالذكر والدعاء والإستقامة.



أدعية للوقاية من الحسد

ذُكر في القرآن الكريم قوله تعالى: « وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ»، وأجمل ما يدعو به الإنسان للوقاية والتحصين من الحسد:

1- « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ تقال سبع مرات.

2- « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

3- « أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

4- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

5- « أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم».

6- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين».

7- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك».

8- «بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشقيك، ومن كل نفس أوعين حاقد أوعين حاسد، ومن سحر ساحر أو كيد كائد، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت اسم الله».

9- « اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته، وأصابت علما فضيعته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت عضوا فأبطلته، وأصابت جمالا فشوهته، اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة. اللهم أبطل حسدًا على الدين وقوة الإيمان، وعلى الاستقامة والالتزام، وعلى الصلاة والصيام، وعلى التصدق والإحسان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى الصحة في الأجسام، وعلى حسن الحديث وطلاقة اللسان، وعلى دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، وعلى جمال الخلْق والخُلُق».

10- «اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل، وعلى النجاح في العلم والتعليم، وعلى التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، وعلى التميز بالذكاء والفهم، وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة، وعلى التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة، اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج».



علاج الحسد والعين بالقران

علاج الحسد والعين بالقران ، فيما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَيْنُ حَقٌّ، ولو كانَ شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغْسِلُوا» رواه مسلم، ودلنا على أدعية بعنوان دعاء التحصين من الحسد فضلًا عن ايات الشفاء من الحسد والعين والسحر مكتوبة من القرآن الكريم، ويكون علاج الحسد والعين بالقران من خلال ترديد ايات الشفاء من العين والحسد مكتوبة والتي لها أهمية كبيرة، لأن الإنسان قد يعين نفسه أي يحسد نفسه كما يحسد غيره؛ لأنّ العائن أو الحاسد حسب اعتقاد بعض المتخصصين يعجبه الشيء الذي يراه من لباس أو متاع أو جمال بشيء ما فتتمناه النفس بشدة، لذا فإن من العين والحسد مكتوبة لا يكون إلا عن طريق ايات الشفاء من العين والحسد مكتوبة من القرآن الكريم فضلًا عن الرقية الشرعية وترديد دعاء التحصين والحسد الوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وما علمنا من التبريك: أي أن يقول من يرى ما يعجبه من نفسه أو غيره بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك له فيما أعطيته وارزقني خيرًا منه.

سور ايات الشفاء من العين والحسد

ايات الشفاء من العين والحسد مكتوبة من القرآن الكريم ، والتي ينبغي ترديدها من باب الأخذ بالأسباب وللوقاية من العين يستحبّ قراءة سورة الصمد، والمعوذتين بعد صلاتي الفجر والمغرب ثلاثة مرّات، والتعوّذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق ثلاث مرات في الصباح والمساء.

• سورة الإخلاص: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم.. «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ * اللّهُ الصّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ».

• سورة الفلق: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم.. «قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ * مِن شَرّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرّ النّفّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ».

• سورة الناس: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم.. «قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النّاسِ * مَلِكِ النّاسِ * إِلَهِ النّاسِ * مِن شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ * الّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النّاسِ* مِنَ الْجِنّةِ وَالنّاسِ».

• سورة الفاتحة: « بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم. الْحَمْدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ * الرّحْمنِ الرّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ * إِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضّآلّينَ ».