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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| اكتشاف أثري مذهل بإيطاليا .. تفاصيل

اكتشاف اثري
اكتشاف اثري

اكتشف علماء الآثار في بومبي غرفة يقول المسئولون إنها توضح "نظرة نادرة جدًا للحياة اليومية للعبيد" في المدينة الرومانية القديمة.

كشفت أعمال التنقيب عن فيلا دفنت تحت  أنقاض الثوران البركاني التاريخي بروما “صالة نوم مشتركة وغرفة تخزين ضيقة”.

وقال وزير الثقافة الإيطالي ، داريو فرانشيسكيني ، إن الاكتشاف كان "اكتشافًا مهمًا يثري معرفة الحياة اليومية لسكان بومبيين القدماء" ولا سيما مستوى المجتمع الذي لا يُعرف عنه سوى القليل.

تم اكتشاف الغرفة في فيلا بضاحية تشيفيتا جوليانا في بومبي ، حيث اكتشف علماء الآثار في يناير بقايا عربة احتفالية محفوظة جيدًا.

تحتوي الغرفة ، على نافذة واحدة عالية ولا تحتوي على زخارف على الجدران ، كما تحتوي على بقايا ثلاثة أسرّة مصنوعة من الخشب.

وشبهت تقارير الصحافة الإيطالية الاكتشافات القديمة بـ "نموذج إيكيا للعالم القديم" بسبب الألواح الخشبية القابلة للتعديل والتي يمكن تغييرها اعتمادًا على حجم الشخص الذي ينام في السرير ، وفقًا لصحيفة التلجراف.

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