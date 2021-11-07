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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شديد الانتشار.. هل يهدد متحور "هيهي" الجديد لـ كورونا العالم؟ ..فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة، عن تفاصيل متحور “هيهي” الجديد الذي ظهر في الصين.

وقال “عطية”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، “متحور هيهي الجديد الذي ظهر في الصين يعتبر سلالة جديدة من متحور دلتا”، موضحا أنه تحول جيني وليس فيروسا جيدا.

وأوضح أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعية “السلالة الجديدة شديدة الانتشار ولكن ليست شديدة الخطورة مضيفا أن الصين عزلت المدينة بالكمال للسيطرة على الوباء الجديد”.

وأشار إلي أن السلالة الجديدة شديدة الانتشار ولكن ليست شديدة الخطورة مضيفا أن الصين عزلت المدينة بالكمال للسيطرة على الوباء الجديد.

وعن الأعراض، قال أستاذ الفيروسات “السلالة الجديدة شديدة الانتشار ولكن ليست شديدة الخطورة مضيفا أن الصين عزلت المدينة بالكمال للسيطرة على الوباء الجديد”.

وأكمل استاذ الفيروسات فايد عطية، أن ما يهم العالم حاليا كيفية السيطرة على أي متحورات جديدة قد تحدث نتيجة طبيعة الفيروس الذي يجدد نفسه على هيئة متحور جديد.

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