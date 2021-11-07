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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل سفير العراق لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

التقى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بسفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي.

وعبر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً استعداد مصر لدعم العراق في كافة المجالات، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، مستنكراً محاولة استهداف رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، متمنياً أن ينعم الشارع العراقي بالاستقرار والهدوء.

مثنياً على الجهود الأمنية والسياسية والاقتصادية والدولية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء ونجاحه في إجراءه الانتخابات البرلمانية وبإشراف دولي، وأشاد بالقضاء العراقي المتميز بكافة اختصاصاته ونقل تحياته الى نظيره رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان ومتمنياً ايضاً المزيد من التقدم والازدهار لجمهورية العراق.

كما استعرض أمين عام مجلس الدولة المستشار طه كرسوع، مهام مجلس الدولة وأهميته في فصل المنازعات الإدارية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

ونقل السفير العراقي، تحيات نظيره رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان متمنياً للشقيقة جمهورية مصر العربية المزيد من التقدم والازدهار، وبحث الطرفان سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب، مستعرضين المشهد السياسي العراقي واكد سعادة السفير على ان القضاء العراقي يتمتع باستقلاليه تامه وان أهميته تصب في مصلحة الشعب بكافة اطيافه.

وأشار، الى عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات ودعا الى تبادل الخبرات خصوصاً في مجال القضاء وتبادل الزيارات الرسمية، لما له من أهمية قصوى تنعكس على استقرار وأمن الدول، مشيراً سعادته ان العراق انتقل فعلياً من مرحلة محاربة الإرهاب، إلى مرحلة إعادة الإعمار والبناء والاستثمار.

ولفت، السفير إلى تقدم العلاقات بين البلدين الشقيقين بعد عقد العديد من القمم وتطبيق مستخرجات اللجنة العليا المشتركة بينهما.

رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة جامعة الدول العربية

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