يتناول سد النهضة.. إصدار التقرير الإستراتيجي لـ الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، عن إصدار "التقرير الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠".

وقال أشرف مؤنس، إن التقرير يعد أول تقرير إستراتيجي يصدره المركز، ويتناول المتغيرات السياسية والإقليمية والدولية، ويوثق واقع منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من تحديات في الداخل والخارج.

ويتناول التقرير أيضا عدة ملفات مهمة، أهمها سد النهضة الإثيوبي والأطماع الإيرانية، والمياه والبيئة، والدراسات الإسرائيلية، وتداعيات تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، بالإضافة إلى ملف الدراسات التاريخية، وشرق المتوسط، وملف الدراسات السياسية، وملف الدراسات المستقبلية.

وقال أشرف مؤنس: “نأمل أن يكون هذا التقرير نواة لتقارير سنوية تصدر بصفة مستمرة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة”.