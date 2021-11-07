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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مؤسسة كريمة العلا الخيرية: نعول 10 آلاف أسرة بمختلف المحافظات.. فيديو

يحيى رستم
يحيى رستم

تحدث يحيى رستم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “كريمة العـلا للأعمال الخيرية والتنموية، عن جهود المؤسسة في مساعدة القرى الأكثر احتياجا، قائلًا، إنهم يستهدفون مساعدة قرى الصعيد والغارمين والغارمات وتجهيز العرائس.

 

وأضاف "رستم"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد: "قررنا تقنين المؤسسة والتوسع في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا.. "المؤسسة تقدم المساعدات وتعول 10 آلاف أسرة".

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة “كريمة العـلا” للأعمال الخيرية والتنموية: "نتمنى من الجميع أن يسخروا جهودهم لمساعدة المحتاجين.. عندنا ناس كتير محتاجة".

 

بالفيديو.. مؤسسة “كريمة العـلا” تكشف عن جهودها في أعمال الخير

 

قال يحيى رستم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “كريمة العـلا” للأعمال الخيرية والتنموية، إن فكرة المؤسسة جاءت عن طريق جدته والتي كانت تسمى "كريمة العلا" والتي كانت تفعل أعمال الخير منذ أكثر من 30 عاما بالجهود الذاتية للأقارب والجيران والأكثر احتياجاً؛ ومن ثم أخذت والدتي معها في أعمال الخير وأصبحوا الاثنين متوليين جميع أعمال الخير وبشكل منتظم.

 

وأضاف "رستم"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه في شهر رمضان الماضي توفت جدتي بفيروس كورونا وهي توزع أعمال الخير؛ مما جعلنا نقرر أن نتوسع في تلك الأعمال بشيء على اسم جدتي صاحبة الفكرة الأساسية لعمل الخير وبشكل أكثر تنظيماً وأكاديمياً ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مؤسسة كريمة العلا للأعمال الخيرية.

 

وتابع: "تم إنشاء مؤسسة أعمال الخير وتم إشهارها ونعمل في أي شىء متعلق بالصدقات والإطعام والتسقيف والمياه في جميع القرى والنجوع بجميع المحافظات"، مشيرًا إلى أن المواطنين يستقبلوننا بشكل مبهر؛ خاصة وأننا نوزع الكراتين تكفي لـ5 أفراد لمدة أسبوعين على الأقل من خلال فريق متخصص فى التبيان وكشف حالة لجميع المواطنين ونوزع الكراتين بأنفسنا ونتأكد من وصولها لكل المحتاجين.

 

بالفيديو.. رئيس مؤسسة "كريمة العـلا": ننشئ محطات لتحلية المياه لخدمة 10 آلاف فرد يوميا

 

قال يحيى رستم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “كريمة العـلا” للأعمال الخيرية والتنموية، إننا نقوم بتوزيع كفالة مالية لجميع المسنات شهريا وبشكل منتظم مع كرتونة طعام، وبشكل ثابت طوال السنوات الماضية حتى الآن.

 

وأضاف "رستم"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مؤسسة كريمة العلا تقوم بإنشاء محطات للمياه وليست وصلة مياه لفرد واحد، حيث أن محطة المياه تخدم قرية كاملة تقدر بـ 10 آلاف فرد يوميا، أو منطقة بشكل كامل لذا تكون تكلفة المحطة عالية جداً، مشيرًا إلى أنه عند إنشاء المحطة لا يتم تصوير خطوات إنشاء المحطة لأن المواطنين يشعرون بضيق شديد من التصوير غم أننا نصور المواطنين من ظهورهم.

 

وناشد رئيس مجلس إدارة مؤسسة “كريمة العـلا” للأعمال الخيرية والتنموية، الدولة المصرية بالتعاون معهم والمجتمعات المدنية في إنشاء محطات لتحلية المياه وبالآلية المتاحة بين الطرفين لخدمة المواطنين المحرومين من وصول المياه إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجاً في محافظات مصر.

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