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حقيقة ميتا فيرس.. نيفين منصور توجه تحذيرا إلى المواطنين |فيديو

الإعلامية نيفين منصور
الإعلامية نيفين منصور

خصصت الإعلامية نيفين منصور، حلقة برنامجها "من أول و جديد"، اليوم،  للحديث عن حقيقة ميتا فيرس والعالم الافتراضي، و المشكلات التى ستواجه البشر فى المستقبل.


وحذرت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها البرنامج المذاع على قناة الحدث اليوم، من أمر خطير يقع فيه المواطنين حالة تنزيل برنامج جديد على الأجهزة أو الموبايل.

 

وقالت: "اللى بينزل برنامج مش بـ يقرأ التعليمات والشروط ويقوم بعمل موافقة بشكل مستمر، ومن الممكن أن يكون من بين تلك الشروط السماح بمعرفة الأشياء الخاصة على الموبايل عند السماح للبرنامج بالدخول على الجهاز".

 

وأضافت نيفين منصور،  أن كل شخص عليه أن يقرأ جيدًا الشروط و التعليمات، حتى لا يعرض نفسه للمشكلات.


ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات اختراق، وهكر كثيرة، لذلك على الجميع توخى الحذر.

 

في سياق متصل رد الدكتور أسامة مصطفى خبير أمن المعلومات، على سؤال :" كيف يعرف المواطنون هل الأجهزة الخاصة بهم  مخترقة أو مهكرة"، قائلا إن هناك بعض الأشياء البسيط توضح هذا الأمر منها: سخونة الموبايل أو الجهاز و فقدان الشحن بشكل سريع، وأن يكون الجهاز يعمل بشكل مستمر، أو بمعنى أوضح هناك شئ غريب فى الجهاز يلاحظه المستخدم".

 

وأضاف خبير أمن المعلومات، أن هناك بعض النصائح التى يجب أن يعلمها المواطنون حالة ملاحظة أى شئ من الأشياء السابقة.

 

وأوضح  خبير أمن المعلومات أن المواطن حالة ملاحظة أمر من السالف ذكرها عليه أن يقوم بفصل الانترنت عن الجهاز، و فصل البطارية، ووضع برنامج الحماية من الفيروسات، و عمل ضبط للجهاز، وأن يكون هناك متخصص يقوم بعمل ضبط الجهاز من جديد، و تنزيل مضاد للفيروسات على الجهاز.

 

ولفت إلى أن هناك كارثة يقع فيها المواطن تعرضه لـ الاختراق وهي أن يستقبل رسالة من أحد الأشخاص أو صورة عبر أى وسيلة تواصل، وفى لحظة الدخول يحدث هكر للجهاز.

 

ونصح المواطنين بعدم فتح أى رسالة غير معلومة من أى شخص حتى ولو كان صديق، فمن الممكن أن يكون الأول قد وقع فى المشكلة وتم إرسالها للثانى أو الأخرين دون علمه.

 

ميتا فيرس العالم الافتراضي فيرس تنزيل برنامج الفيروسات

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