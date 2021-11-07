خالد الجندي يطالب بإعادة النظر في صناديق الطرق الصوفية

طالب الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بضرورة إعادة النظر فى أموال النذور وصناديق الطرق الصوفية.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي : "لازم يتعاد فيها النظر.. محدش على رأسه ريشة.. كله يتحاسب"، مشدداً على أن المحاسبة والشفافية أمر جيد يصب فى صالح البلاد ولا يخشى الحساب "إلا واحد على رأسه بطحة"، الخوف من المحاسبة أمر مريب ويشعرك أن هناك رؤساء عصابات فى وسطنا منعرفش عنهم حاجة".

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن هناك حالة غضب من الجماعات الإرهابية بسبب قرار رفع صناديق التبرعات من المساجد.

وأوضح خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي: صناديق التبرعات رفعت حتى لاتقع هذه الأموال في أيدي الارهابيين، الارهاب من خلال ضخ الأموال له سيفجر، ولما ترفع عنه المال لن يعرف كيف يتصرف.

وتابع: قرار رفع صناديق التبرعات لوزير الأوقاف ربنا يجعله في ميزان حسناته، مضيفا: تكيل الضربة وراء الضربة ياوزير الأوقاف ولن تقابل بالثناء أو التصفيق الآن رجل قيادي نشهد لك أنك قوي لاتلتفت لأحد.