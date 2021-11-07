بعض الذخائر لم تنفجر..مستشار رئيس الوزراء العراقي يوضح تفاصيل محاول اغتيال الكاظمي

علق مشرق عباس، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشئون السياسية، على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، قائلا:" حادث الاغتيال كان كبيرا، وكانت هناك نية لتصفيته، متابعا: "بعض الذخيرة لم تنفجر وسقطت على سطح منزل رئيس الوزراء".

وقال "مشرق عباس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إنه تم تشكيل لجنة عليا للوصول إلى المجرمين، مشددا على أن اللجنة تبذل أقصى جهد للوصول إلى المجرمين في أقرب وقت.

وأضاف أن رئيس الوزراء يمكث في منزله الشخصي بناءا على رغبته، وعليه مستوى أمان المنزل ليست على الشكل الكافي.

وأوضح أن الرادارات المختصة بالحكومة العراقية لم ترصد الطائرات التي كانت تستهدف منزل رئيس الوزراء، متابعا: اللجنة ستقدم تقريرا واضحا حول الحادث وسيتم التحقيق في الأمر.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية أكدت أن الطائرات كانت تسير في مستوى منخفض، وعبرت نهر دجلة دون رصد، مؤكدا على وجود مؤشرات وأدلة أولية تقوم الجهات ببحثها ويتم التعامل معها بمنتهى الحكمة والهدوء ولا يريدون التعاطى معها بناء على ردود الأفعال.