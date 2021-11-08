عماد الدين حسين يكشف تفاصيل إلقاء القبض على أخطر تشكيل عصابي في أسوان

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على خبر إلقاء القبض على أخطر عصابة في أسوان، قائلا: تلك العصابة اعتادت نشر الخوف والقلق داخل أسوان، بالإضافة إلى تجارة المخدرات وسرقة الذهب.

وأضاف "عماد الدين حسين"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قوات الأمن قامت بمراقبة العصابة بشكل مستمر، حتى تمكنت من القضاء عليهم، متابعة: "تم القضاء على 12 فرد وزعيم التشكيل العصابي".

وأوضح أن قوات الأمن قامت بالقضاء على تشكيل عصابي آخر بالدقهلية، متابعا: سقوط تلك التنظيمات بمثابة رسالة لكل من يفكر في الخروج عن النص.

ولفت إلى أن هذا التشكيل كان يمتلك عدة أسلحة نارية، منوها بأن القضاء على هذا التشكيل استمر لعدة ساعات.

وأشاد بحملات وزارة الداخلية المستمرة للقضاء على التشكيلات العصابية.

