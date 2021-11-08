لأول مرة منذ أكثر من عام.. اليابان تسجل صفر وفيات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الإثنين، تسجيل صفر حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لأول مرة منذ أكثر من عام.

ومن 2 أغسطس عام 2020، لم تسجل اليابان أي يوم بدون وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث سجلت الصحة اليابانية يوم السبت الماضي 3 وفيات.

وانخفضت حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بشكل كبير في جميع أنحاء اليابان مع زيادة التطعيمات لتشمل أكثر من 70 ٪ من السكان.

بلغت الإصابات اليومية الجديدة ذروتها عند أكثر من 25000 خلال موجة أغسطس الماضي مدفوعة بمتحور دلتا، كما شهدت البلاد أكثر من 18000 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال فترة الوباء.

لمواجهة ارتفاع محتمل للإصابات هذا الشتاء، تخطط الحكومة لبدء حقن الجرعة الثالثة المعززة الشهر المقبل وتعمل على تأمين علاجات تعتمد على حبوب منع الحمل للحالات الأكثر اعتدالًا لتقليل دخول المستشفى.