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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلق من عودة تفشي كورونا فى أوروبا

منظمة الصحة العالمية: أوروبا أصبحت بؤرة لتفشي كورونا.. فيديو

عودة أوروبا بؤرة
عودة أوروبا بؤرة لتفشي كورونا مرة أخرى

عرضت قناة العربية فيديو عن تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن أوروبا عادت مرة أخرى لتصبح بؤرة لتفشي كورونا.

 

وذكر الفيديو، أن منظمة الصحة العالمية تبدى قلقها بعدما أصبحت أوروبا بؤرة لتفشي كورونا، و أكدت انها قد تشهد نصف مليون وفاة بحلول فبراير المقبل.

 

وأضاف الفيديو، أن منظمة الصحة العالمية أكدت ان السبب يرجع إلى عدم رفع حالات التطعيم بشكل كافى .


وأوضح الفيديو، أن معدل التطعيم شهد تباطؤ فى الأشهر الماضية، إضافة إلى تخفيف إجراءات الصحة العامة .


وأكد الفيديو: أن منظمة  السلطات الأوروبية دعت إلى سد الفجوة فى التطعيمات .


أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد من وتيرة انتقال عدوى فيروس كورونا  المستجد "كوفيد-19" في أوروبا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة صحفية، إن المعدل الحالي لانتقال فيروس كورونا في أوروبا يثير قلقًا بالغًا، مضيفًا أن الحالات الجديدة تقترب من مستويات قياسية حيث تفاقمت بسبب سلالة دلتا الأكثر قابلية للانتشار.

وحذر كلوج من أن أوروبا قد تشهد 500 ألف وفاة بفيروس كورونا بحلول فبراير المقبل.

 

يأتي ذلك مع تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا وروسيا تحديدًا، مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، وبطء عمليات التلقيح.

وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دول العالم إلى التكاتف لتوفير لقاحات فيروس كورونا لأكبر عدد ممكن من الناس حول العالم.

 

وقال جيبريسوس، في تغريدة علي موقع "تويتر" "فقدنا ما لا يقل عن 5 ملايين شخص بسبب فيروس كورونا فى أقل من عامين، وهذا يمثل فشلاً جماعياً فى التصرف".

وأضاف "هناك حاجة إلى بذل جهود جبارة الآن لتلقيح 40% من السكان فى جميع البلدان بحلول نهاية العام و 70% بحلول منتصف العام المقبل، دعونا نحول الكلمات إلى أفعال".

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