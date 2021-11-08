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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. افتتاح معرض فنان الكاريكاتير الراحل محمد رخا

افتتاح معرض فنان
افتتاح معرض فنان الكاريكاتير الراحل محمد رخا

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقريراً عن افتتاح معرض فنان الكاريكاتير الراحل محمد رخا. 

و يصادف اليوم ذكرى ميلاد رائد فن الكاريكاتير المصري محمد عبد المنعم رخا ولد 7 نوفمبر 1911م وهو أول رسام كاريكاتير مصري في تاريخ الصحافة المصرية في رسم يومي و أسبوعي في جرائد ومجلات وأنشأ الجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير.

 

التحق بالمدرسة الخديوية الثانوية بعد رفض عائلته دخوله مدرسة الفنون الجميلة وحصل على شهادة لحضوره الفصول المسائية من مدرسة الفنان الإيطالي الشهير " ليوناردو دافنشي".

كان أول رسم كارتوني لرخا في مجلة " الفنان" وبعد ذلك بدأت رسوماته تنشر في ثلاثة أماكن وهم " روز اليوسف" و "الستار" و النقيض" وقام رخا ببيع قطعة أرض كان يملكها حتى يقوم بثمنها في نشر مجلته " أشمعنه" ولكنها منعت من النشر بعد أربعة طبعات فقط.

أحب رخا رسم الكاريكاتير كثيرا وقام بتطويره ليتماشى مع الفن الغربي وأصبحت رسوماته جميلة في اللغة وتوصيل الرسالة الخاصة بها و الشكل و الروح.

ابتكر عدداً من الشخصيات التي نالت شهرة كبيرة مثل " رفيعة هانم، قرفان بيه , قصبي افندي , سكران باشا طينة, ابن البلد, غني حرب, بنت البلد, ميمي بيه" وكانت هذه الشخصيات مصرية صميمة في خفة دمها وتعبيرها عن نبض الشارع المصري، وتجسيدها أحلام المواطنين، وانتقادها للأوضاع الاجتماعية والسياسية برُوح لاذعة وخطوط جريء.

دخل رخا السجن لمدة أربعة سنوات بتهمة الإساءة إلى الملك في رسومه الكاريكاتيرية وبعد خروجه من السجن عمل في الكثير من المجلات و الصحف.

 قام بنشر رسومه في الصفحة الأولى يومياً في مجلة "المصري"، ووصل إلى درجة الشهرة وبدأ يقدم رسوماته في صحيفتين يوميتين وخمسة عشر مجلة أخرى في وقت واحد.


ألف كتابين الأول " الأعمال الشعرية لرسومات رخا " وقدم فيه قصائد و أشعار تعبر عن رسوماته و الثاني " صور فكاهية" وشرح فيه فلسفته الساخرة وانشأ وترأس الجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير وتخرجت منها معظم الأسماء الشهيرة مثل " صلاح جاهين و عبد السميع و مصطفي حسين و جورج و البهجوري".

الفنان محمد رخا المدرسة الخديوية الثانوية روز اليوسف الجمعية المصرية محمد عبد المنعم رخا نبض الشارع المصري

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