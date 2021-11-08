اتحاد الكرة السعودي يرفض استقدام حكام أجانب في الدوري

رفض ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مقترح عدد من الأندية بتحمل الاتحاد تكاليف الحكام الأجانب خلال المباريات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية.

وقالت الصحيفة السعودية، أنه رفض مقترح تحمل الاتحاد نسبة 50% من التكاليف.



وعدَّ المسحل المقترح سحبًا للثقة، بشكل كامل، من الحكم السعودي من قِبل الجهة المسؤولة عنه.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده، أمس، مع عدد من رؤساء وممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في حضور عبد العزيز العفالق، عضو المجلس ورئيس رابطة الدوري.

كذلك تمَّ خلال الاجتماع استكمال مناقشة بعض بنود لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، حيث قدَّم جابر الجهني، رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد، عرضًا حول عدد من المقترحات التي تخصُّ اللائحة.

وقدَّم السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام، عرضًا عن عمل اللجنة واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، وبرامج تطوير الحكم السعودي، مع الاستماع إلى مرئيات الأندية حيال ذلك.