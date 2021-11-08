تخط 8 ملايين مشاهدة.. "كيفى كده" لـ ويجز تتصدر منصات الموسيقي العربية

حقق فيديو كليب "كيفى كده" للرابر ويجز وفريق ديسكو مصر أكثر من 8 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه عبر اليوتيوب.

تصدر فيديو كليب أغنية “كيفي كده” المركز الأول لتريند اليوتيوب ومنصة أنغامى الموسيقية وتعتبر هذه الأغنية التعاون الأول بين كل من "ويجز"وفريق"ديسكو مصر"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون الأول، وذلك منذ طرحها فى 20 أكتوبر.

حفل ويجز بالمنارة

أحيا الرابر “ويجز” حفلا غنائيا بالمنارة أرينا بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيرى فى أولى حفلاته بالقاهرة منذ 3 سنوات .

وقدم ويجز عدد من أشهر تراكاته “كيفى كده،دورك جاى، بالسلامة، عفاريت الأسفلت. على بابا”وغيرهم من التراكات التى حققت انتشارا كبيرا ونسب أستماعات عالية .

وشارك فى الحفل إلى جانب ويجز الرابر “عفروتو” الذي قدم عددا من أشهر تراكاته “مش بالحظوظ، سجارة ،على بعضى”، بالإضافة إلى عدد من التركات المقرر طرحها قريبا ضمن ألبوم غنائى جديد.

حفل جوائز الموسيقى الأفريقية

يستعد مغني الراب ويجز لإحياء الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية، في العاصمة النيجيرية لاجوس، التي تستمر في الفترة بين 19 و21 نوفمبر.

ويضع ويجز بصمته المميزة في العروض الغنائية الحية بمشاركة مغني الراب المغربي ديزي دروس والمغربية عبير في افتتاح وختام مهرجان حفل جوائز الموسيقى الأفريقية All Africa Music Awards "أفريما"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يضم اليوم الأول حفل استقبال الفنانين وندوات African Music Business Summit وحفل السجادة الحمراء ختاما بثالث أيامه بحفل Afrima Awards Ceremony بتوزيع جوائز المكرمين مساء الأحد 21 نوفمبر.