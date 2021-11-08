الصحف الكويتية اليوم : الخليج يشهد انحسارًا وبائيًا.. العراق يستنفر بعد استهداف الكاظمي .. أمريكا تُعيد فتح حدودها أمام المحصنين

الصحف الكويتية

الكويت.. الحكومة ترفع مرسوم العفو إلى الأمير

إلغاء الـ pcr عن القادمين المطعَّمين قيد ​الدراسة

مناورات إيرانية في الخليج وتحذير من حرب إسرائيلية مكلفة

إدانات واسعة للعمل الإرهابي الجبان: يستهدف صميم الدولة العراقية

ماليزيا تخسر قضية مصادرة متعلقات من رئيس الوزراء الأسبق

وزير الداخلية الفرنسي: إصابة شرطي في هجوم في كان

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة الجريدة بأن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد خلال اجتماعه الاستثنائي بالأمس مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لرفع تلك المراسيم إلى أمير البلاد لإقرارها.

وعقب الاجتماع، الذي ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء، صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، بأن المجلس أكد أن "لسمو أمير البلاد كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن العفو عمن صدرت عليهم أحكام على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية، بما لها من رؤية سياسية حكيمة".

أوضحت صحيفة الوطن اعلان وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412844 حالة في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2462 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 31 حالة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 410089 حالة.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر حكومي تأكيده أن وزارة الصحة ستمنح اللقاحات للذين تطعموا قبل 5 أو 6 أشهر بالجرعة الثانية، مشيراً إلى أنه من الوارد إلغاء فحص الـ pcr عن المحصنين القادمين للبلاد، لكن ذلك لن يتم في الفترة الحالية، والأمر قيد الدراسة.

وأشار إلى أن العودة للدوام الطبيعي في المدارس كما كان في السابق قبل ظهور الوباء لا تزال تحت التقييم والدراسة، فالأوضاع الوبائية لم ينته خطرها حتى الآن، ويجب عدم التهاون في الاشتراطات الصحية، فأغلبية دول العالم لم تلغ الـpcr ولم تفتح المدارس كالمعتاد، مشددا على أن هذه الخطوات يجب التريث فيها.

وأوضحت صحيفة الراي تأكيد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د.خالد الجارالله أن جائحة كورونا لم تنته بعد، ولا تزال موجاتها ماثلة في العديد من بقاع العالم.

‏وأضاف الجارالله عبر حسابه في تويتر «أن دول الخليج تشهد إنحساراً وبائياً، لكنها تظل جزءاً من العالم تتأثر بتحوراته في ظل الإنفتاح، مؤكداً أن حسم مواجهة الجائحة عالمياً يكون برفع نسب التطعيم والإلتزام بالوقاية فعلاً لا شعاراً، مع رفع نسب التنشيطية قبل الفصل الشتوي».

أشارت صحيفة الأنباء إلى اجراء رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي أعرب خلاله عن بالغ شجبه واستنكاره لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها. وأكد خلال الاتصال تأييد الكويت لكل الاجراءات التي تتخذها جمهورية العراق لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ العراق وشعبه العزيز من كل مكروه.



عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الراي أن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أعلن اليوم أن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف في مؤتمر (أسبوع النفط الأفريقي) بدبي إن النفط والغاز لازمان لضمان إمدادات من الطاقة يمكن التعويل عليها خلال فترة الانتقال اللازمة لتنفيذ مشروعات لا تنتج عنها انبعاثات كربونية.

قالت صحيفة الأنباء إن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي توعد بملاحقة الجهات المتورطة في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر امس وتقديمها إلى المحاكمة العادلة، معتبرا أن هذا «الاعتداء الإرهابي الجبان» هو «استهداف خطير للدولة العراقية ورموزها من جانب جماعات مسلحة مجرمة»، معلنا عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأمر.

وأبرزت صحيفة الوطن الإدانات الدولية والعربية والإقليمية الواسعة لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي امس، وأكدت دول العالم ومنظماته المختلفة الوقوف والتضامن مع العراق بما يحفظ سيادته وأمنه واستقراره.

فقد دانت الولايات المتحدة بشدة محاولة الاغتيال، واصفة اياها بأنها «عمل إرهابي واضح». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان «لقد شعرنا بارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء العراقي لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، استهدف صميم الدولة العراقية».

ونجا الكاظمي دون أن يصاب بأذى من محاولة اغتيال بثلاث طائرات مسيرة (درونز) مفخخة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، الأمر الذي أثار التوتر بشكل كبير في البلاد بعد أسابيع من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في أكتوبر الماضي، وتعترض جماعات مسلحة مدعومة من إيران على نتائجها.

أشارت صحيفة الجريدة إلى اطلاق القوات الإيرانية مناورات بحرية واسعة في الخليج، مع اعتمادها سياسة «مواصلة التصعيد»، قبل استئناف المفاوضات الدولية الرامية لإحياء الاتفاق النووي في فيينا نهاية نوفمبر الجاري، في وقت حذر خبراء من احتمال نشوب «حرب مكلفة» بين إيران وإسرائيل، مع تعقد مسار الدبلوماسية، ورغبة كل منهما في معالجة تحدياته.

وأوضحت صحيفة الراي اعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن أمريكا يجب أن تقدم ضمانات بأن واشنطن لن تتخلى عن الاتفاق النووي إذا تم إحياؤه.



دوليا، أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ذكر على تويتر إن شرطيا أصيب بعد أن تعرض لهجوم بالسلاح في كان في جنوب فرنسا وتم "تحييد" المهاجم.

وأضاف الوزير أنه سيذهب إلى موقع الهجوم في وقت لاحق اليوم.

ذكرت صحيفة القبس أن ألمانيا أعلنت أن معدل إصابات كورونا المسجّلة في أوساط كل مئة ألف من سكانها في الأيام السبعة الأخيرة، ارتفع إلى 201,1 الاثنين، وهو رقم قياسي منذ ظهر الوباء.

وقالت صحيفة الراي إن الولايات المتحدة أعادت الاثنين فتح حدودها البرية والجوية أمام المسافرين الأجانب الملقحين بعد 20 شهرا على إغلاق هذه الحدود وفرض قيود على السفر، ما أثر على العائلات والسياحة وتسبب بتوتر دبلوماسي.

وكانت العائلات المنفصلة ورجال الأعمال والسياح يترقبون منذ أشهر إعلان البيت الأبيض رفع القيود على السفر.

في مواجهة الوباء، أغلقت الولايات المتحدة حدودها اعتبارا من مارس 2020، باستثناء الحالات التي تكون فيها الأسباب مقنعة، أمام ملايين المسافرين القادمين خصوصا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين ثم في وقت لاحق الهند والبرازيل.

أفادت صحيفة الجريدة بأن الحكومة الماليزية خسرت دعوى قضائية تتعلق بمصادرة سلع كمالية من رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق وأفراد أسرته.

ورفضت المحكمة العليا في كوالالمبور الدعوى اليوم، قائلة إن الحكومة لم تتمكن من إثبات أن السلع تم شراؤها باستخدام أموال الصندوق السيادي "إم.دي.بي 1".

وقال نائب المدعي العام هاريس أونج محمد جيفري أونج إن الحكومة سوف تستأنف الدعوى.