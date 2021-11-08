محافظ أسيوط يشهد حفل تجليس "الأنبا لوكاس" الـ 35

بمطرانية أسيوط الجديدة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفل التجليس الـ 35 للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي (المعلق) بجبل أبنوب وذلك بمطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



كما حضر النائب المهندس ياسر عمر أمين عام حزب مستقبل وطن وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأحمد حسين جودة وعصام العمدة والدكتورة مريم القمص أعضاء مجلس النواب والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

بدأ الاحتفال باستقبال المهنئين بقاعة مناسبات المطرانية الجديدة ثم بدء فعاليات الحفل وعرض "ميدلي" ترانيم عن مصر لكورال حفل التجليس ثم بعض الأغاني الوطنية والترانيم الدينية التي قدمتها فرقة كورال الشباب وفريق الكشافة والمرشدات بالإيبارشية وسط تفاعل من الحضور وكلمات من القلب لبعض القيادات التنفيذية وقيادات الكنيسة ثم كلمة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات.

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – رسالة شكر وتأييد لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه بتنمية الصعيد وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم موجهًا التهنئة لنيافة الأنبا لوكاس بتلك المناسبة التي تقام سنويًا في جو من الحب والإيخاء بين جميع القيادات وشعب الكنيسة.

ولفت إلى أهمية قوة العلاقات والترابط المجتمعي بين مختلف فئات الشعب المصري لخلق روح من التكامل والتعاون لتنفيذ خطط البناء والنهوض بمجتمعنا لمواجهة التحديات ودعم وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصعيد والتي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيا المولى عزوجل ان يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة.

كما وجه الأنبا لوكاس رسالة شكر وتقدير إلى جميع القيادات التي شاركت في التهنئة بالاحتفال وعلى رأسها محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والتي حرصت على الحضور بمقر المطرانية لتقديم التهاني بتلك المناسبة السنوية وحرصهم على المشاركة في فعاليات الايبارشية موجهاً الشكر للأنبا يوأنس اسقف ايبارشية مدينة أسيوط والبدارى وساحل سليم والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات لحضورهما الاحتفالية ودعا الأنبا لوكاس جميع القيادات والحضور لنشر قيم الحب والتعاون والمشاركة في بناء المجتمع وتقديم كافة الدعم للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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