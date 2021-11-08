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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2039 نقطة.

البورصة تغلق أولى جلسات الأسبوع بخسائر 1.9 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13607 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4532 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3151 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة البورصة المصرية ايجى أكس 30

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