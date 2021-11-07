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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء متباين لمؤشرات البورصة في مستهل الأسبوع وسط تراجع ملحوظ بأحجام التداول

صدى البلد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأحد/، "بداية تعاملات الأسبوع" وسط تراجع ملحوظ في أحجام التداول انتظارا لإعلان أية محفزات إيجابية تعيد السوق إلى نشاطه الطبيعي، وسط مبيعات نسبية من المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد المصريين قابلها شراء انتقائي من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 733.3 مليارجنيه، بعد تداولات منخفضة في سوق الأسهم لم تتجاوز 380 مليون جنيه وهو أقل مستوى لها في عامين، في حين بلغت تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين 3.2 مليار جنيه، وصفقات خارج المقصورة 41 مليون جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) أولى جلسات الأسبوع على تراجع نسبته 0.49 في المائة ليسجل 11555.58 نقطة، في حين تراجع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.04 في المائة مسجلا 2163.97 نقطة، وربح مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بمكاسب هامشية بلغت 0.1 في المائة ليغلق عند مستوى 3149.07 نقطة.

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