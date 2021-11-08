شيخ الأزهر: بيت العائلة ثمرة لتفاهم عميق بين الأزهر والكنيسة

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إننا نحتفل اليوم بـ مرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة ‏المصرية، وبيت العائلة ثمرة تفاهم عميق بين الأزهر والكنيسة، وكان من أجل تحصين الوطن من الفتن، التى قد تسبب مشكلات كثيرة، وفرار مواطنين من بلادهم.



وأضاف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال كلمته بـ احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة ‏المصرية، أن فكرة هذا الكيان الفريد كان فى عام 2011، فى أثناء أداء واجب العزاء فى ضحايا حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية.



ولفت إلى أن الحديث كان وقتها بين قداسة البابا شنودة الثالث، وو فد الأزهر الشريف بقيادة الدكتور محمود حمدي زقزوق الذى تولى بعد ذلك أمانة العائلة حتى توفاه الله، ومن بعده الدكتور محمود عزب الذى تولى وظيفة المنسق العام للبيت الذى توفاه الله.