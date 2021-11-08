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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أمين عام "المحامين العرب" يدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار ووأد الفتنة

صدى البلد

 أعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى عن أسف الأمانة العامة الشديد لما آل إليه الوضع المتأزم بين جمهورية الجزائر والمملكة المغربية، داعيا مسؤولي البلدين إلى العمل على وأد الفتنة التي ستؤثر سلبا على البلدين والشعبين وعلى الوضع في المنطقة بأسرها.

وواصل الأمين العام، في بيان اليوم الاثنين، أن الأمانة العامة تتابع بقلق متزايد التوتر الشديد الذي طبع العلاقات بين الجزائر والمغرب مؤخرًا، لافتا إلى أن التصعيد يهدد الأمن والسلام والاستقرار في البلدين الشقيقين اللذين يجمعهما تاريخ مشترك ووحدة المصير مما يحتم عليهما ضبط النفس والتحلي بالحكمة للجلوس إلى مائدة الحوار الذي هو الطريق الصحيح والأمثل لحل الأزمة  بدلًا من التهديدات الموجهة من أحد الطرفين للأخر والتي لا طائل من ورائها سوى تصعيد الأزمة إلى ما لا تحمد عقباه بدلا من حلها. 


ودعا بنعيسى، الجزائر والمغرب إلى التحلي بالحكمة والرؤية المتبصرة ونثر غبار التفرقة بما يخدم كل الشعوب الأشقاء في المغرب العربي للسير قدمًا نحو تحقيق النماء والرخاء والازدهار لهذه الشعوب.


وناشد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، مسئولي البلدين إلى معالجة الوضع بعيدًا عن المزايدات، وإلى تغليب مصلحة الشعبين والمنطقة المغاربية على كل ما من شأنه أن يزيد في تغذية الأزمة وإشعال نار الفتنة.

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