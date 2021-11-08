بدون خسارة.. مؤمن سليمان يقود الشرطة إلى صدارة الدوري العراقي

منذ رحيله عن قيادة منتخب مصر مواليد ٢٠٠٦ فى شهر اغسطس الماضى قدم مؤمن سليمان مردودا قويا إبان توليه مسؤولية القيادة الفنية لفريق الشرطة العراقى.
ويخوض مؤمن سليمان تحديا جديدا على مدار مسيرته التدريبية فى تجربة احترافية تألق خلالها فى الزحف نحو صدارة الدوري العراقي واستعادة اللقب لفريق الشرطة.
مؤمن سليمان يمتلك سيرة ذاتية تدريبية مميزة فسبق له قيادة نادي الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر والوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن دوانز الجنوب أفريقي.
ويسعى فريق الشرطة العراقى تحت قيادة مؤمن سليمان إلى استعادة لقب الدوري بعدما حسمه فريق القوة الجوية خلال النسخة الأخيرة.
صدى البلد يستعرض أرقام مؤمن سليمان بعد قيادته فريق الشرطة العراقى..
فريق الشرطة العراقي تحت قيادة مؤمن سليمان هذا الموسم بالدوري العراقي
خاض فريق الشرطة العراقي تحت قيادة مؤمن سليمان 8 مباريات بالدورى المحلي
حقق فريق الشرطة العراقي بقيادة مؤمن سليمان 7 انتصارات على المستوى المحلي
تعادل فريق الشرطة العراقي تحت قيادة مدربه مؤمن سليمان فى مباراة وحيدة فقط
لم يتعرض فريق الشرطة العراقي بقيادة مؤمن سليمان إلى أى هزيمة فى الدورى المحلي
سحل لاعبو فريق الشرطة العراقي تحت قيادة مؤمن سليمان 16 هدفا فى شباك المنافسين
استقبلت شباك فريق الشرطة العراقي تحت قيادة مؤمن سليمان 5 اهداف فقط
يتصدر فريق الشرطة العراقي تحت قيادة مؤمن سليمان ترتيب جدول الدوري العراقي