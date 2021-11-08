المالية: التوكتوك أصبح أمرا واقعا فى الشارع

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة لـ إحلال المركبات القديمة بـ أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.



وأضاف طارق عوض، خلال مداخل ببرنامج صباحك مصري، المذاع على قناة سي بي سي، أن هذه المبادرة تم إطلاقها فى يناير الماضي، وأن هذا النظام يكون على السيارات القديمة الذى مر عليها اكثر من 20 عام.



ولفت إلى أن هذه المبادرة يخدم عدد كبير من المواطنين، و تحديدًا ساشقى التكسي، و الميروباص.



وأشار إلى أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل لجنة، برئاسة وزيرة الصناعة، وأن هذه اللجنة هدفها وضع بعض الشروط لـ يكون تقنين لـ التوكتوكى وأوضح أن أصحاب التكاتك سيكون لها ترخيص تسير فى الشارع.

وأكد أن التوكتوك أصبح أمر واقع فى الشارع المصري، ويبجب ترخيصه.