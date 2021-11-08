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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثناء اختبار نظرية أينشتاين للنسبية.. علماء يكتشفون مفاجأة ضخمة في الفضاء

الفضاء
الفضاء

اكتشف علماء فيزياء فلكية أستراليون كانوا يختبرون نظرية أينشتاين للنسبية العامة فيضاناً من موجات الجاذبية تتدفق عبر الكون.


ووفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قالت الجامعة الوطنية الأسترالية إنه أكبر عدد من موجات الجاذبية يتم اكتشافها على الإطلاق.


وهذه الموجات ناتجة عن أحداث كونية هائلة، تبعد مليارات السنين الضوئية، والتي تقذف التموجات الهائلة عبر المكان والزمان، حسب الصحيفة.


وهي تشمل أزواجاً من الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية التي تصطدم ببعضها البعض وثقوب سوداء تندمج معاً.


وقالت عالمة الفيزياء سوزان سكوت، اليوم الاثنين: «تمثل هذه الاكتشافات زيادة بمقدار عشرة أضعاف في عدد موجات الجاذبية المكتشفة».


وعلماء الجامعة الوطنية الأسترالية هم جزء من فريق دولي يطور تقنية جديدة متطورة لتعقب موجات الجاذبية «المراوغة».


وسيساعد عملهم البشرية على تحقيق قفزة إلى الأمام في سعيها لحل بعض الألغاز الأكثر تعقيداً في امتداد الكون الشاسع، بما في ذلك طريقة عمل الزمكان.


واكتشف الفريق 35 حدثاً فضائياً بين نوفمبر 2019 ومارس 2020. وقالت البروفسورة سوزان سكوت: «هذا ضخم».


وأضافت: «هذه حقاً حقبة جديدة لاكتشافات موجات الجاذبية... العدد المتزايد من الاكتشافات يكشف عن الكثير من المعلومات حول حياة وموت النجوم في جميع أنحاء الكون».

أينشتاين نظرية العامة علماء فلكية فيزياء الجاذبية

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