عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إيناس عبد الدايم تستعرض أهداف برنامج العدالة الثقافية بمجلس الشيوخ

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

استعرضت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قضية العدالة الثقافية والبرنامج الذي أطلقته الوزارة لهذا الغرض، ويهدف لتحقيق عدالة توزيع الخدمات الثقافية على ربوع الوطن دون تمييز عِرقي أو نَوعي أو إِيثار لإقليم بِذاتِه عن غيره عند تقديم هذه الخدمات حتى تصبح الثقافة حق لكل مواطن.


وأكدت أن الوزارة نظمت الوزارة 39 ألف نشاط ثقافي في إطار برنامج الثقافة للجميع، استفاد منها بشكل مباشر نحو مليون ونصف مواطن بإجمالى تكلفة مليار جنيه وضمت تلك الأنشطة الثقافية تنفيذ أكثر من 12 ألف نشاط ثقافي بالمناطق الحدودية والنائية (محافظات: أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد) تتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، جلسات شعر وأدب، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكي أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش تدريب على الحرف اليدوية والتراثية، استفاد منها 435ألف مواطن، وتم عرض 1588 نشاط ثقافي من خلال خدمة الأون لاين استفاد منها أكثر من 1.8 مليون مواطن.


جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة باجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وحضور هيئة مكتب اللجنة  محمد سعيد و سها سعيد وكيلي اللجنة و محمود القط أمين سر اللجنة  بمشاركة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة  وررساء القطاعات بالوزارة لمناقشة خطة الوزارة  في اطار استراتيجة و رؤية مصر ٢٠٣٠
واكدت الوزيرة ان  القوافل الثقافية التي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق البعيدة وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهِم، لتعزيز المسئولية المُجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع.


وتم تنفيذ عدد (1698) قافلة ثقافية للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا إستفاد منها بشكل مباشر أكثر منمليون مواطن ، كما يضم البرنامج مشروع عاصمة الثقافة المصرية،حيث يهدف المشروع إلى نشر الوعي الثقافي والفني وتنمية القدرات الإبداعية لأبناء المحافظات في مختلف المجالات، ودعم الحرف التراثية وإكتشاف الموهوبين، لترسيخ مبدأ العدالة الثقافية بهدف تعزيز التواجد الثقافي في كافة المحافظات ورفع مستوى الوعي بالعديد من المشكلات والقضايا المتعلقة بِالإنتماء من خلال الأنشطة الفكرية واللقاءات التفاعلية.. وذلك من خلال المحافظة المستضيفة لفعاليات مؤتمر أُدباء مصر ، حيث تم البدأ بمحافظة مطروح عاصمة الثقافة المصرية، وتم تنفيذ (136) فعالية ثقافية وفنية منذ يناير إلى أكتوبر 2019 بالمحافظة إستفاد منها بشكل مباشر نحو (198) ألف مستفيد


واشارت  ايناس عبد الدايم الى انه تم إطلاق بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية خلال العام الحالي 2021 وذلك بعد تخفيف الإجراءات الوقائية لأزمة فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ (69) فعالية ثقافية وفنية منذ مارس 2021 وجاري إستكمال أجندة الفعاليات المعدة خصيصاً لهذا الحدث بالتعاون بين جميع قطاعات وزارة الثقافة ، كما تم تنفيذ عدد 231 معرض للكتاب على المستوى المركزي بمحافظات الجمهورية، وكذا 26 منفذ لبيع الكتب، فضلاً عن تنظيم 2681 معرض كتاب بقصور الثقافة، وتم إعداد جدول زمني بمعارض الكتاب الكبرى التي يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى المحافظات للترويج لها والتوسع في مشاركة الناشرين.


واكدت انه  تم دعم أكثر من (20) من المهرجانات المحلية والدولية بمحافظات مصر المختلفة بهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية من خلال الخروج بالفعاليات الكبرى من قلب القاهرة إلى محافظات مصر، وكان أهم المهرجانات التى تم إطلاقها مؤخراً مهرجان دندرة الأول بقنا، والذي تم إطلاقه في فبراير 2020 بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وجامعة قنا، والذي تم تنفيذ فعالياته في (معبد دندرة، جامعة قنا، قصر ثقافة قنا)، بالإضافة إلى مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي والعديد من المهرجانات الأخرى.

 

وتحدثت الوزيرة عن مشروع المسارح المتنقلة والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع التي لا توجد بها مواقع ثقافية بكل محافظة لتقديم الخدمة الثقافية للمواطن في مكانه حيث تم تنصيع6 مسارح متنقلة وملحقاتها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وتم إطلاق المشروع في نهاية يناير 2021، حيث تم تقديم 740 نشاط ثقافي وفنيبـ15 محافظة تم خلالها الوصول إلى 44 قرية من القرى الريفية والحدودية بالمحافظات، وبلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر إلى 38 ألف مواطن. ويستهدف المشروع الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية وتقديم 5000 نشاط ثقافي متنوع بالتعاون مع قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة.

وزارة الثقافة شمال سيناء قصور الثقافة جنوب سيناء إيناس عبد الدايم البحر الأحمر

ترشيحاتنا

خلال لقاء بلينكن .. شكري يؤكد أهمية مواصلة التشاور السياسي والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة|فيديو وصور

استعدادا لهجمات إيران.. إسرائيل تسعى لشراء كمية كبيرة من الذخائر |تفاصيل

بعد إثارة الجدل.. روجر يعلن تفاصيل اختيار عناصر قائمة منتخب مصر

"الزراعة" تكشف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الطماطم

زلت قدم.. التفاصيل الكاملة لإصابة كيروش مدرب منتخب مصر

متى تنتهي موجة كورونا الرابعة في مصر؟ .. حسام حسني يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإصابة تبعد كارلوس كيروش عن المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر.. وروجر بديلا

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

الأهلي يدرس اتخاذ إجراءات تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة الزمالك

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

نداء عاجل من إيران لـ السعودية بشأن موسم الحج

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

حقيقة ظهور متحور هيهي في الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيش الثاني الميداني يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

فيديو

أمينة تطرح أغنية باي باي على يوتيوب.. فيديو

أحمد مجدى لـ صدى البلد : أصبحنا عائلة واحدة بسبب الآنسة فرح

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

أحدهما 8 سنوات.. طفلان يقتلان رضيعة في سوهاج بعد فشلهما في اغتصابها

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ