إيناس عبد الدايم تستعرض أهداف برنامج العدالة الثقافية بمجلس الشيوخ

استعرضت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قضية العدالة الثقافية والبرنامج الذي أطلقته الوزارة لهذا الغرض، ويهدف لتحقيق عدالة توزيع الخدمات الثقافية على ربوع الوطن دون تمييز عِرقي أو نَوعي أو إِيثار لإقليم بِذاتِه عن غيره عند تقديم هذه الخدمات حتى تصبح الثقافة حق لكل مواطن.



وأكدت أن الوزارة نظمت الوزارة 39 ألف نشاط ثقافي في إطار برنامج الثقافة للجميع، استفاد منها بشكل مباشر نحو مليون ونصف مواطن بإجمالى تكلفة مليار جنيه وضمت تلك الأنشطة الثقافية تنفيذ أكثر من 12 ألف نشاط ثقافي بالمناطق الحدودية والنائية (محافظات: أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد) تتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، جلسات شعر وأدب، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكي أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش تدريب على الحرف اليدوية والتراثية، استفاد منها 435ألف مواطن، وتم عرض 1588 نشاط ثقافي من خلال خدمة الأون لاين استفاد منها أكثر من 1.8 مليون مواطن.



جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة باجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وحضور هيئة مكتب اللجنة محمد سعيد و سها سعيد وكيلي اللجنة و محمود القط أمين سر اللجنة بمشاركة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وررساء القطاعات بالوزارة لمناقشة خطة الوزارة في اطار استراتيجة و رؤية مصر ٢٠٣٠

واكدت الوزيرة ان القوافل الثقافية التي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق البعيدة وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهِم، لتعزيز المسئولية المُجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع.



وتم تنفيذ عدد (1698) قافلة ثقافية للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا إستفاد منها بشكل مباشر أكثر منمليون مواطن ، كما يضم البرنامج مشروع عاصمة الثقافة المصرية،حيث يهدف المشروع إلى نشر الوعي الثقافي والفني وتنمية القدرات الإبداعية لأبناء المحافظات في مختلف المجالات، ودعم الحرف التراثية وإكتشاف الموهوبين، لترسيخ مبدأ العدالة الثقافية بهدف تعزيز التواجد الثقافي في كافة المحافظات ورفع مستوى الوعي بالعديد من المشكلات والقضايا المتعلقة بِالإنتماء من خلال الأنشطة الفكرية واللقاءات التفاعلية.. وذلك من خلال المحافظة المستضيفة لفعاليات مؤتمر أُدباء مصر ، حيث تم البدأ بمحافظة مطروح عاصمة الثقافة المصرية، وتم تنفيذ (136) فعالية ثقافية وفنية منذ يناير إلى أكتوبر 2019 بالمحافظة إستفاد منها بشكل مباشر نحو (198) ألف مستفيد



واشارت ايناس عبد الدايم الى انه تم إطلاق بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية خلال العام الحالي 2021 وذلك بعد تخفيف الإجراءات الوقائية لأزمة فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ (69) فعالية ثقافية وفنية منذ مارس 2021 وجاري إستكمال أجندة الفعاليات المعدة خصيصاً لهذا الحدث بالتعاون بين جميع قطاعات وزارة الثقافة ، كما تم تنفيذ عدد 231 معرض للكتاب على المستوى المركزي بمحافظات الجمهورية، وكذا 26 منفذ لبيع الكتب، فضلاً عن تنظيم 2681 معرض كتاب بقصور الثقافة، وتم إعداد جدول زمني بمعارض الكتاب الكبرى التي يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى المحافظات للترويج لها والتوسع في مشاركة الناشرين.



واكدت انه تم دعم أكثر من (20) من المهرجانات المحلية والدولية بمحافظات مصر المختلفة بهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية من خلال الخروج بالفعاليات الكبرى من قلب القاهرة إلى محافظات مصر، وكان أهم المهرجانات التى تم إطلاقها مؤخراً مهرجان دندرة الأول بقنا، والذي تم إطلاقه في فبراير 2020 بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وجامعة قنا، والذي تم تنفيذ فعالياته في (معبد دندرة، جامعة قنا، قصر ثقافة قنا)، بالإضافة إلى مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي والعديد من المهرجانات الأخرى.

وتحدثت الوزيرة عن مشروع المسارح المتنقلة والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع التي لا توجد بها مواقع ثقافية بكل محافظة لتقديم الخدمة الثقافية للمواطن في مكانه حيث تم تنصيع6 مسارح متنقلة وملحقاتها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وتم إطلاق المشروع في نهاية يناير 2021، حيث تم تقديم 740 نشاط ثقافي وفنيبـ15 محافظة تم خلالها الوصول إلى 44 قرية من القرى الريفية والحدودية بالمحافظات، وبلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر إلى 38 ألف مواطن. ويستهدف المشروع الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية وتقديم 5000 نشاط ثقافي متنوع بالتعاون مع قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة.