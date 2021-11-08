اقتصاد الإمارات|5.7 مليار درهم قيمة التداولات المالية للاستثمار العقاري في الشارقة بالربع الثالث

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة نمواً كبيراً خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث وصل حجم التداولات النقدية للاستثمار العقاري في الإمارة حتى نهاية سبتمبر من عام 2021 إلى 5.7 مليار درهم، تمت من خلال 16,781 معاملة، بنسبة نمو وصلت إلى 22.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 16.5 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشفه تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وأكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن القطاع العقاري في الإمارة عاد إلى وضعه السابق قبل جائحة كورونا بفضل الدعم الكبير والرعاية التي يلقاها القطاع من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وسلسلة الإجراءات والمحفزات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة والهادفة إلى تشجيع الاستثمار، حيث غدت إمارة الشارقة بفضل هذه الرعاية الكريمة بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها كما يوضح التقرير.

وأوضح الشامسي أن الحياة أخذت تعود لطبيعتها في الإمارة بعد التعافي من جائحة كورونا وما خلفته من أضرار طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن النمو الكبير الذي تحقق بالقطاع العقاري في الإمارة يعكس هذا التعافي من آثار الجائحة، وثقة المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة خصوصاً بعد سلسلة المحفزات الاقتصادية والتسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي في شهر نوفمبر من عام 2020، مما أسهم في استمرار الزيادة في حجم التداولات العقارية مقارنة بالعام السابق.

واستحوذ الفرع الرئيسي على 94.7 % من إجمالي حجم التداول المسجل في الإمارة، فيما شكل حجم التداول في الأفرع الأخرى 5.3% من إجمالي حجم التداول خلال الربع الثالث من عام 2021.

وحقق فرع المنطقة الوسطى نسبة تداول وصلت 3.6% من إجمالي حجم التداول، وبلغت نسبة التداول في فرع مدينة خورفكان 0.5% من إجمالي حجم التداول، بينما سجل فرع مدينة دبا الحصن 0.2% ، أما فرع مدينة كلباء فقد شكل 1% من إجمالي حجم التداول خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي معاملات الدائرة خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على بدء الخروج من أزمة كورونا، حيث بلغ الإرتفاع في اجمالي المعاملات ما نسبته 12.9%، وارتفعت معاملات سندات الملكية بنسبة 34.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما ارتفعت معاملات البيع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مما يدل على إقبال المستثمرين على الاستثمار في الشارقة.

وتصدرت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك باقي المعاملات حيث بلغ عددها 9,629 معاملة، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 4,758 معاملة، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 1,160 معاملة، ومعاملات الرهن بـ 990 معاملة، في حين جاءت معاملات التثمين في المركز الأخير بـ 244 معاملة.

وبلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق التابعة لإمارة الشارقة خلال الربع الثالث من العام الجاري 990 معاملة، بقيمة بلغت 2.4 مليار درهم.

ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الربع الثالث من العام الجاري 1,662 معاملة، بنسبة زيادة وصلت إلى 52.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 1,542 معاملة جرت في 93 منطقة، بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار درهم، وانحصرت 64% من معاملات البيع في خمس مناطق وهي: الخان، مويلح التجارية، الرقيبة، الصجعة الصناعية، وحوشي، وذلك من خلال 987 معاملة، فيما توزعت 36% من من معاملات البيع المتبقية على 88 منطقة.

أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 42 معاملة، بقيمة بلغت 40.2 مليون درهم، حيث جرت في 20 منطقة مختلفة، وتركزت في منطقة المالحة والتي شكلت 28.6% من إجمالي معاملات البيع التي تمت من خلال 12 معاملة، في حين توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 30 معاملة على عدة مناطق بالمنطقة الوسطى.

وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة خورفكان 24 معاملة في 12 منطقة بقيمة وصلت إلى 12 مليون درهم، وشكلت مناطق الحراي الصناعية والحراي التجارية والمديفي 46% من إجمالي معاملات البيع في مدينة خورفكان، بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 13 معاملة على 9 مناطق.

وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة دبا الحصن 6 معاملات بقيمة وصلت إلى 4.3 مليون درهم، حيث جرت في ثلاث مناطق أكثرها تداولاً منطقة "حي الشمالي" بواقع 3 معاملات حيث شكلت 50% من عدد معاملات البيع في المدينة.

وفي مدينة كلباء بلغ عدد المعاملات 48 معاملة بيع، جرت في 17 منطقة بقيمة وصلت إلى 27.6 مليون درهم، حيث تركزت معاملات البيع في مدينة كلباء في منطقتي الصناعية والساف، حيث شكلت تلك المناطق 43.8% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، وذلك بواقع 21 معاملة .. أما بالنسبة لمعاملات البيع المتبقية فقد توزعت على 15 منطقة بواقع 27 معاملة بيع.

ووصل عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث 80 معاملة بقيمة وصلت إلى 105 ملايين درهم، تصدرتها الخان حيث جرى بها 40 معاملة بيع بقيمة وصلت إلى 37.9 مليون درهم.

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر، بـ 1,262 معاملة بنسبة بلغت 76% في الأشهر الثلاثة الماضية من عام 2021، وجاءت المعاملات االصناعية في المركز الثاني بـ 206 معاملات بنسبة وصلت إلى 12.4 %، تلتها المعاملات االتجارية بـ 152 معاملة بنسبة بلغت 9.1 %، وحلت المعاملات الزراعية أخيراً بـ 42 معاملة بنسبة بلغت 2.5%.

وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 50 جنسية من مختلف أنحاء العالم في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما فيهم الإمارتيين 4.5 مليار درهم، بواقع 4874 عقاراً .. أما بالنسبة لاستثمار الدول الأخرى بما فيهم الدول العربية فقد بلغ 1.2 مليار درهم، بواقع 1042 عقارا.