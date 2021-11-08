رغم راحة الفريق.. تدريبات خاصة لطارق حامد في الجيم بالزمالك

أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته خاصة في صالة الجيمانيزيوم الخاصة بالنادي مساء اليوم، بالرغم من حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.



وحرص اللاعب على التواجد في مقر النادي مساء اليوم لخوض تدريبات فردية في الجيم للحفاظ على لياقته في ظل حصول الفريق على راحة سلبية بسبب توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب بخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم2022.



وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي، وسيستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الراحة استعدادا للقاء الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر المقبل بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري.